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Den Kontowechsel online selbst durchführen

Girokonten

(lifePR) (Utting, )
Wenn Sie bereits länger Onlinebanking nutzen, können Sie bei vielen Banken den Bankenwechsel online selbst durchführen. Das ist vor allem bei den Onlinebanken wie DKB, ING oder Consorsbank simpel und geht ganz einfach in gut zehn Minuten.

Das funktioniert bei den meisten Banken so:
  • Sie eröffnen das Konto bei der neuen Bank und wählen sich ins Onlinebanking ein.
  • Im Menü Service klicken Sie auf „Kontowechsel-Service“ und dann auf „jetzt Konto wechseln“.
  • Aus dem neuen Banking wählen Sie sich in das Onlinebanking der alten Bank ein und melden sich mit deren Zugangsdaten an.
  • Die neue Bank analysiert in Sekundenbruchteilen die Buchungen der vergangenen 13 Monate, ermittelt die regelmäßigen Zahlungspartner und sortiert diese nach Lastschriften, Geldeingängen, Daueraufträgen und so weiter in bestimmte Ordner.
  • Diese gehen Sie dann Ordner für Ordner durch und markieren die Zahlungspartner, die von der neuen Bank über den Bankwechsel benachrichtigt werden sollen.
  • Im letzten Schritt klicken Sie auf „Konto schließen“. Damit wird ein Kündigungsschreiben ausgelöst. Dieses sendet die neue Bank an die alte Bank.
Die Wahrscheinlichkeit, dass auf diese Weise alles erfasst wird, liegt bei über 90 Prozent. Aber selbst wenn das ein oder andere, wie zum Beispiel jährliche Versicherungszahlungen, übersehen wird, geht deswegen die Welt nicht unter.

Biallo-Tipp: Nutzen Sie den Girokonto-Vergleich von biallo.de und finden Sie mit wenigen Klicks heraus, welche Banken wirklich günstig sind, wo Sie Gebühren sparen und wie der Kontowechsel in wenigen Minuten funktioniert. So finden Sie schnell das Konto, das zu Ihren Bedürfnissen passt.

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