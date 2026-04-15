Den Kontowechsel online selbst durchführen

Das funktioniert bei den meisten Banken so:
- Sie eröffnen das Konto bei der neuen Bank und wählen sich ins Onlinebanking ein.
- Im Menü Service klicken Sie auf „Kontowechsel-Service“ und dann auf „jetzt Konto wechseln“.
- Aus dem neuen Banking wählen Sie sich in das Onlinebanking der alten Bank ein und melden sich mit deren Zugangsdaten an.
- Die neue Bank analysiert in Sekundenbruchteilen die Buchungen der vergangenen 13 Monate, ermittelt die regelmäßigen Zahlungspartner und sortiert diese nach Lastschriften, Geldeingängen, Daueraufträgen und so weiter in bestimmte Ordner.
- Diese gehen Sie dann Ordner für Ordner durch und markieren die Zahlungspartner, die von der neuen Bank über den Bankwechsel benachrichtigt werden sollen.
- Im letzten Schritt klicken Sie auf „Konto schließen“. Damit wird ein Kündigungsschreiben ausgelöst. Dieses sendet die neue Bank an die alte Bank.
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