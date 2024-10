Das sind Genossenschaftsbanken

Die knapp 700 Genossenschaftsbanken haben gut 30 Millionen Kundinnen und Kunden. Von denen wiederum sind knapp 18 Millionen Anteilseigner dieser Geldhäuser. Sie haben einen oder mehrere Genossenschaftsanteile gezeichnet und sind dadurch Miteigentümer.Je nach Bank beträgt ein Genossenschaftsanteil 5,00 Euro (Volksbank im Bergischen Land) bis hinauf zu 1.500 Euro bei der Apo Bank.Natürliche und meist auch juristische Personen mit festem Wohnsitz in Deutschland können Mitglied einer Volks- und Raiffeisenbank, einer Sparda- oder PSD-Bank werden.Und wenn der Name wie bei der Münchener Bank den Hintergrund nicht gleich verrät, dann der Zusatz „eG“, was für „eingetragene Genossenschaft“ steht.Den kompletten biallo.de Ratgeber zu diesem Thema gibt es hier: https://link.biallo.de/efrleqbr/