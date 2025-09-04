Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1034583

Biallo & Team GmbH Achselschwanger Str. 5 86919 Utting, Deutschland http://www.biallo.de
Ansprechpartner:in Frau Stefanie Engelmann +49 8806 3338480
Logo der Firma Biallo & Team GmbH

Betriebsbedingt gekündigt – was nun?

(lifePR) (Utting, )
Die Wirtschaftsflaute hält an. Auch die Zoll-Einigung mit den USA drückt die Stimmung: 15 Prozent Basiszoll und 50 Prozent auf Stahl schaden dem Export. Die deutsche Wirtschaft baut Stellen ab: In den Kölner Ford-Werken sollen bis Ende 2027 rund 3.000 Jobs wegfallen, bei Daimler Truck sind es 5.000. Siemens plant, 2.850 Stellen zu streichen, ThyssenKrupp Steel 11.000. Auch der Mittelstand spart beim Personal. Mitarbeiter werden betriebsbedingt gekündigt. Für viele ist das ein Schock. Trotzdem müssen Sie schnell handeln, wenn Sie die betriebsbedingte Kündigung erhalten. Denn es gilt Fristen zu beachten, um Arbeitslosengeld zu bekommen und die Chance zu wahren, die Kündigung gerichtlich überprüfen zu lassen. Für Beschäftigte lohnt sich der Gang zum Anwalt, denn viele Kündigungen sind unzulässig. In diesem Ratgeber lesen Sie, was zu tun ist, wenn eine Entlassung aus betrieblichen Gründen droht, wann es sich lohnt, Klage einzureichen und was beim Thema Abfindungen zu beachten ist.

Verwendete Quellen:
Interview mit Volker Görzel, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner der Kölner Kanzlei HMS Barthelmeß Görzel

Gesetzliche Grundlagen:
https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/BJNR004990951.html
https://www.verdi.de/themen/recht-datenschutz/++co++5828b334-6ec7-11ec-bbfb-001a4a160129
https://www.ihk.de/karlsruhe/fachthemen/recht/arbeitsrecht/mitarbeiter-einstellen-und-kuendigen/kuendigung-in-kleinbetrieben-2459270

Anspruch auf ALG und mögliche Sperrzeiten:
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__147.html
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld/das-muessen-sie-beachten/kuendigung-abfindung-freistellung
https://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Aufhebungsvertrag_und_Sperrzeit.html

Besteuerung von Abfindungen:
https://www.aktuell-verein.de/besteuerung-abfindung/
https://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/abfindung-versteuern-wie-funktioniert-die-fuenftelregelung/25766094.html
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.