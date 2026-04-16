Betriebliche Altersvorsorge 2026
Wie funktioniert die Betriebsrente?
Biallo-Tipp: Wie groß Ihre Rentenlücke ausfällt und wie Sie mit einem Mix aus gesetzlicher, privater und betrieblicher Vorsorge Ihren Ruhestand finanziell absichern, lesen Sie im Ratgeber „Die drei Säulen der Altersvorsorge“.
Mehr als 18 Millionen sorgen über ihren Arbeitgeber für den Ruhestand vor. Das sind rund 52 Prozent der Beschäftigten. Allerdings ist die Quote leicht rückläufig. Versorgungslücken gibt es besonders bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Nur ein Viertel der Beschäftigten, die in einem Betrieb mit bis zu neun Mitarbeitern arbeiten, besitzen eine Rentenanwartschaft. Bei Mittelständlern mit weniger als 50 Angestellten liegt die Quote bei 36 Prozent. Auch Geringverdiener sind schlecht abgesichert. Das Zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz, das im Januar in Kraft trat, soll dies ändern. In diesem Ratgeber erfahren Sie alles Wissenswerte zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV), den verschiedenen Vorsorgemodellen und darüber, was sich durch die gesetzliche Neuregelung ändert.