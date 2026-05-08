Auswahl dynamischer Stromtarife

Wichtig: In der nachfolgenden Übersicht werden nur die Anbieterkosten dargestellt, also Preisbestandteile, mit denen sich die einzelnen Offerten unterscheiden. Börsen-Strompreise, Netzentgelte usw., die bei allen gleich sind, kommen hinzu!
Alle folgenden Tarife weisen diese Details auf:
- Keine Mindestvertragslaufzeit
- Kündigungsfrist maximal vier Wochen
- Zertifizierter Ökostrom
- Abrechnung alle 15 Minuten
Wichtig aus Verbrauchersicht: Die Kündigungsfrist beträgt nur vier Wochen. Das gibt den Kunden die Sicherheit, dass Sie schnell zu Tarifen mit fixen Preisen zurückwechseln können, wenn sich die Erwartungen an die dynamischen Tarife nicht realisieren.
Dass Sie hier keine Preise großer Anbieter wie EnBW, RWE oder E.ON finden, liegt einfach daran, dass diese ihre Preisbestandteile verschleiern. Warum das so ist, können Sie sich sicher denken...