So gut schmeckt Freiheit: kompromissloser Weingenuss – alkoholfrei, kalorienarm und vegan

Nicht jeder Wein kann „Alles“ haben oder jedem Gaumen zur Freude gereichen. Der Spagat zwischen klassischem Alkohol- und bestenfalls niedrigem Kaloriengehalt sowie vollmundigem Geschmack beschäftigt viele Weinfreunde. Die Familie Bähr aus Mußbach in der Pfalz zeigt hier klare Kante und ist konsequent auf alkoholfreie Weine und Seccos spezialisiert. Dass diese Überzeugung und der Fokus auf alternativen Genuss besonders „fruchtbar“ sind, zeigen alleine schon die mehr als 160 Auszeichnungen, die das Weingut für seine Erzeugnisse über die letzten Jahre erhielt. Besonders repräsentativ für die Qualität und den Geschmack der Bähr Pfalztraube sind dabei die neuesten Ergebnisse der AWC Vienna 2024.Zum vierten Mal in Folge hat sich die Winzerfamilie Bähr der anspruchsvollen AWC Vienna Jury 2024 mit einem reinen Virgin Portfolio aus Weinen und Seccos gestellt. Insgesamt 9 Produkte wurden unter strengen, unbeeinflussbaren und international offiziell anerkannten Bedingungen verkostet. Die erlesenen Tropfen der Linien Vinopur und Vitisecco mit deren Spezialeditionen erhielten 5 Silber- sowie 4 Goldmedaillen, wobei kein anderer alkoholfreier Wein oder Secco besser bewertet wurde.Mit weniger als 0,5 % Alkoholgehalt, der gesetzlichen Grenze für alkoholfreie Getränke, konnten die unter Kennern schon sehr beliebten Genussgetränke Wertungen zwischen 88,4 und 91,8 Punkten erzielen. Bereits bei der „MUNDUS VINI Non Alcoholic“ Frühjahrsverkostung 2024 im März hat das Weingut Bähr mehrere Medaillen für unterschiedliche Produktneuheiten erhalten. Die AWC Ehrungen im August setzen dem ernährungsbewussten Genussangebot aus Mußbach nochmals hochoffiziell die Krone auf.Neben der Freude am Wein ohne Alkohol gibt es viele weitere positive Aspekte und Effekte, die mit den Genussalternativen der Gebrüder Bähr einhergehen. Die enthaltenen Antioxidantien wirken förderlich auf den Stoffwechsel und die körperliche Gesundheit, zudem sind alle Bähr-Getränke vegan und enthalten nur 1 bis 4,5 g Zucker auf 100 ml. „Durch den wegfallenden Alkohol haben unsere Weinspezialitäten einen um bis zu 75 % reduzierten Kaloriengehalt im Vergleich zu normalem Wein. In der Regel liegen sie unter 20 kcal und sind damit kalorienarm“, erklärt Alexander Bähr.Ob „Low-Carb“-Ernährung oder Fitnessfreude: Die Virgin Seccos und Weine erlauben genussreiche und gleichzeitig kalorienarme Momente auf hohem Niveau. Diese Aspekte in Verbindung mit den renommierten AWC Auszeichnungen machen deutlich: Ein alkoholfreier Wein oder Secco der Bähr Pfalztraube GmbH gibt die Freiheit kompromissloser Gaumenfreuden und geht dabei mit einem bewussten, vitalen Lebensstil Hand in Hand.