Anerkannte Auszeichnungen für alkoholfreien Wein: Genussvoll muss nicht gehaltvoll sein

Die Familie Bähr aus Mußbach in der Pfalz hat eine klare Richtung eingeschlagen und geht ihren Weg konsequent. Als reines Alkoholfrei-Weingut haben sich die Brüder Bähr Pfalztraube höchster Traubengüte und feinster Abstimmung verschrieben, um das hohe Qualitätsniveau zu erreichen, für das sie bereits über 160 mal prämiert wurden. Jüngst, aber gewiss nicht zum letzten Mal konnte alkoholfreier Wein und Secco aus Mußbach bei der weltweit größten, offiziell anerkannten Weinbewertung gleich mehrfach glänzen.Zum vierten Mal in Folge hat sich Pfalztraube Bähr der anspruchsvollen AWC Vienna Jury 2024 gestellt. Zusammengefasst hat das Traditionsweingut aus Neustadt an der Weinstraße damit die Zusatzauszeichnung „Vier-Sterne-Weingut“ erhalten. Als Grundlage dafür galt das Gesamtergebnis über alle Produktgruppen, aus denen die alkoholfreien Weine und Seccos der Familie Bähr mit 9 Auszeichnungen insgesamt, davon 5 Silber- und 4 Goldmedaillen, hervorgingen.Mit weniger als 0,5 % Alkoholgehalt, der gesetzlichen Grenze für alkoholfreie Getränke, konnten die edlen Erzeugnisse aus der Pfalz Wertungen zwischen 88,4 und 91,8 Punkten erzielen. Bereits bei der „MUNDUS VINI Non Alcoholic“ Frühjahrsverkostung 2024 im März erhielten die Brüder Bähr mehrere Medaillen für ihre Produktneuheiten. Die AWC Ehrungen im August runden die Saison 2024 für die Pfalztraube Winzer damit perfekt ab.Angesichts einer Vielzahl bisheriger Auszeichnungen durch u. a. DLG, Meiniger oder DWM sticht das AWC 2024 Ergebnis für die leidenschaftliche Winzerfamilie ganz besonders hervor. Die Verkostung mit hoher internationaler Reputation ist bekannt für ihren offiziell anerkannten Rahmen und den äußerst anspruchsvollen Charakter. 2024 brachte die 21. AWC Vienna 10.824 Weine von 1412 Produzenten aus 41 Ländern zusammen, die sich dem kritischen Urteil von 208 internationalen Verkostern unter unbeeinflussbaren Bedingungen stellten.„Wir sind stets mit Herzblut bei der Sache und solche Ergebnisse aus international anerkanntem Umfeld ehren unseren Einsatz sehr. Ganz besonders freuen wir uns, dass wir in unterschiedlicher Hinsicht etwas Neues, Einzigartiges erreichen konnten“, betont Alexander Bähr. Damit sind sowohl die mittlerweile 27 alkoholfreien Weine und Seccos aus dem Hause Bähr gemeint, die beim AWC prämiert wurden, als auch die übergeordnete Betriebshonorierung: die erste AWC Vier-Sterne-Auszeichnung für ein reines Alkoholfrei-Weingut.