Großes Jubiläum: Der BGV wird 100 Jahre

Es ist das Jahr 1923. Alles beginnt mit acht Städten und einem gemeinsamen Ziel: Sicherheit in harten Zeiten. Menschen brauchen Halt. Gemeinden brauchen eine starke Gemeinschaft. Weltkriege, Wirtschaftswunder, Wende, neues Jahrtausend – der BGV schreibt Geschichte mit Bürgernähe und Zuverlässigkeit. Am 27. März 2023 wird das Unternehmen 100 Jahre alt.Die Hyperinflation 1923 trieb den Goldpreis auf bis zu unvorstellbare 86,81 Billionen Reichsmark pro Feinunze. Das war auch für die Kommunen und Gemeinden der Region ein großes Problem. Sie konnten bei privaten Versicherern abgeschlossene Policen oft nicht mehr bedienen. Die Folge: Die Gemeinden waren auf „unverantwortliche Weise“ unterversichert. Dringend erforderlich war die „Errichtung einer eigenen auf den Grundsätzen der Gegenseitigkeit aufgebauten Feuerversicherungsanstalt“, meinte damals Dr. Erwin Mathias Ludwig Gugelmeier, Bürgermeister der südbadischen Industriestadt Lörrach und seit 1919 Präsident desAm 27. März 1923 war es soweit: Derwurde im Turmsaal des Mannheimer Rathauses ins Leben gerufen. Kurze Zeit später benannte sich das Unternehmen um und hieß fortan Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV).Über das angestammte Geschäftsfeld der kommunalen Partner hinaus gewannen mit der Zeit die Bereiche der Privat- und Firmenkunden für den BGV an Bedeutung. Dadurch öffneten sich neue wirtschaftliche Perspektiven, die den Versicherer als Unternehmen stärkten und allen Partnern sowie Kundinnen und Kunden zugutekamen. Das gilt bis heute. „Wer in die Zukunft wachsen will, um für andere eine tragende Säule der Sicherheit zu sein, muss sich verändern, muss weitergehen und neue wirtschaftliche Gebiete erschließen“, erklärt Prof. Edgar Bohn, Vorstandsvorsitzender des BGV. „Wichtig ist für uns dabei allerdings immer, uns organisch zu entwickeln. Mit dem Bekenntnis zur Region Baden, dem Wissen und dem Gefühl, das Richtige zu tun. Das ist unser Erfolgsrezept. Das prägt unsere 100-jährige Geschichte.“Der BGV feiert 2023 also seinen Geburtstag – und zwar das ganze Jahr lang. Bei verschiedenen Events und Aktionen wird das Unternehmen mit seinen Mitgliedern, Mitarbeitenden sowie selbstverständlich seinen Kundinnen und Kunden gemeinsam feiern.Los geht es am 27. März 2023, dem tatsächlichen Geburtstagsdatum, mit einem offiziellen Festakt im BGV-Lichthof. Gemeinsam mit seinen kommunalen Mitgliedern freut sich der BGV hier auf prominente Redner wie Prof. Dr. Joachim Nagel, den Präsidenten der Bundesbank und Thomas Strobl, den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Innenminister des Landes Baden-Württembergs. Wenige Tage später folgt ein großes Mitarbeiterfest, und im Sommer können sich Kundinnen und Kunden auf zahlreiche Veranstaltungen in ganz Baden freuen.Ab März 2023 wird der BGV jeden Monat zudem mit seinem Jubiläumsgewinnspiel aufwarten. Es stehen attraktive Preise für die Teilnehmenden bereit, wie etwa ein Familienwochenende im Europa-Park Rust.„Unser Jubiläum ist auch ein Moment, an dem wir die ganze Region mit einer besonderen Förderung stärken möchten“, sagt Prof. Edgar Bohn. „Wir werden in diesem Jahr 100 Vereine in ganz Baden mit insgesamt 100.000 Euro auszeichnen. Das ist für uns ein wichtiges Zeichen zur Stärkung des Ehrenamts hier in unserem Geschäftsgebiet.“ Der Wettbewerb „100 Jahre, 100 Vereine“ startet am 27. März 2023. Vereine aus ganz Baden können sich dann unter www.100vereine.de bewerben.Alle wichtigen Informationen zum Jubiläumsjahr des BGV sowie einen Blick in die Chronik des Versicherers finden Sie ab dem 23. März 2023 auf der Website www.bgv.de/100jahre