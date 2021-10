Shopping der Zukunft: Mit App durch den Baumarkt

Neben neusten Produktinnovationen möchte Bestway® auch durch neuartige Wege die Kundenbindung zur Zielgruppe weiter stärken. In diesem Zuge arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit C. J. Wigger KG Hagebaumarkt in Neumünster, um die app-gesteuerte Instore-Navigation in den stätionären Handel zu holen.



Seit August lautet das Motto im C. J. Wigger KG Hagebaumarkt in Neumünster: "Einkaufen ohne Umwege - Mit der App durch den Baumarkt". Mithilfe einer eigenen App werden Kunden durch den Baumarkt geleitet werden, um direkt zum gewünschten Produkt zu gelangen. "Mit der sogenannten Instore-Navigation können wir den Kunden tolle Angebote & Infos zu unseren Produkten noch direkt im Laden präsentieren", erklärt Matthias Eggert von Bestway® Deutschland.



Als zusätzliche Motivation für die Erst-User hat Bestway® im Zuge der "Happy Birthday, LAY-Z-SPA®"-Kampagne den Hauptpreis für das große Willkommensgewinnspiel gesponsert. Dieser Gewinn wurde feierlich Mitte Oktober an den glücklichen Gewinner Martin Otten übergeben. Anfang Dezember wird es eine erste Auswertung zur App & zu den Nutzerzahlen geben, um das Pilotprojekt auf die nächste Stufe zu bringen.

