Mit der Best of Travel Group in den Indischen Ozean

Die Best of Travel Group (BoTG) hat Ihr neues Programm für den „Indischen Ozean“ vorgestellt. Die Reiseveranstalter-Kooperation bietet auf 116 Seiten viele geführte Rundreisen, Mietwagenreisen, Tagestouren, Kreuzfahrten, Honeymoon-Arrangements sowie jede Menge Badehotels. Zur Auswahl stehen dabei die Malediven, die Seychellen, Mauritius, La Reunion und Madagaskar. Vor allem auf Madagaskar, der viertgrößten Insel der Welt, wurde das Programm deutlich ausgebaut. Hier eine Auswahl der Produkt-Neuheiten:Geologisch gesehen ist Madagaskar eine alte Insel, auf der sich unzählige, eigenständige Arten entwickelt haben, die nur hier vorkommen. Seit 1960 unabhängig, mauserte sich der „achte Kontinent“ zu einem faszinierenden Reiseland für Naturliebhaber. BoTG-Gäste können sich neben einzigartigen Tieren und Pflanzen auch auf bizarre Felsformationen und Regenwälder freuen. Beeindruckend sind zudem die vielen weißen Strände sowie die Unterwasserwelt.Eine neue zehntägige Privatreise führt in den Osten Madagaskars. Zunächst geht es von Antananarivo nach Andasibe. Unterwegs erleben Gäste eine Landschaft, die geprägt ist von ineinander verschachtelten Reisfeldern und bewaldeten Hügeln. Der Nationalpark bei Andasibe ist die Heimat verschiedenster Lemuren-Arten. Auch im Palmarium Park haben Besucher die Möglichkeit, die außergewöhnliche Flora und Fauna des Landes zu erkunden. Der Park bietet eine große Lemuren-Artenvielfalt. Die Tiere sind sehr neugierig und an Gäste gewöhnt. Über den Pangalanes Kanal erreichen die Teilnehmer die Küste, wo sie die Reise ausklingen lassen können. Diese neue Tour lässt sich beispielsweise mit den BoTG-Rundreisen „Madagaskars Norden“ oder „Madagaskars Westen“ kombinieren.Vor Madagaskars Ostküste liegt die Insel Sainte Marie. Die zweitgrößte Insel des Landes bietet viel grüne Landschaft und atemberaubende Strände. Hier hat die BoTG mit der Natiora Green Lodge eine neue Unterkunft ins Programm genommen. Das 3,5-Sterne-Hotel ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber. Zwischen Wald und Meer eingebettet, können die Gäste viele endemische Tier- und Pflanzenarten bewundern. Die Unterkunft verfügt über zwei Zimmerkategorien (Villa Komfort Beach und Villa Panorama Beach) – beide bieten einen perfekten Ausblick.Auf La Reunion wurde ebenfalls ein neues Hotel ins Programm genommen, die Villa Oté in Entre-Deux. Das Gästehaus, umgeben von einem tropischen Garten, verfügt über einen Pool, Sonnendeck und Spa. Das Frühstück wird auf der Terrasse serviert. Jedes der drei Zimmer, die im ersten Stock liegen, ist in einem anderen Stil eingerichtet und mit Balkon, Bad und gemütlichem kleinen Wohnbereich ausgestattet. Der ruhige und kreolische Ort Entre Deux im Südwesten von La Reunion ist bekannt für seine bunten Häuser.Ausgebaut wurde auch das Portfolio auf den Malediven (die BoTG hat die Destination erst im vergangenen Jahr ins Programm genommen), den Seychellen und Mauritius.Eines von sechs neuen Hotels auf Mauritius ist das Seapoint Boutique Hotel. Die Vier-Sterne-Unterkunft liegt im Nordwesten an der Spitze der Halbinsel Pointe aux Canonniers, vier Kilometer vom Ort Grand Baie entfernt. Das Hotel ist ideal für alle Reisende, die ein kleines gemütliches Domizil für den Urlaub mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.Das charmante Haus besticht durch frische und helle Farben und einen luftig tropischen Stil. Es bietet einen Pool sowie einen kleinen schönen Strand mit Liegen und Sonnenschutz. Sportliche Aktivitäten wie Windsurfen, Katamaran-Segeln, Schnorcheln, Kayaking und Fahrradfahren sind kostenlos. Die 23 Zimmer haben alle Meerblick sowie einen Balkon oder Terrasse.Das Hotel bietet einen ganzjährigen Frühbucher-Rabatt (10 Prozent) bei Buchung bis 45 Tage vor Reisebeginn. Außerdem gibt es einen Nebensaison-Rabatt: 20 Prozent erhalten Gäste, die noch bis 30. September 2022 reisen oder 10 Prozent, die zwischen dem 16. April und 30. September 2023 hier nächtigen. Beide Rabatte sind miteinander kombinierbar. Zusätzlich werden Flitterwochen- und Hochzeitstags-Specials angeboten.Auf den Seychellen ist das Le Repaire Boutique Hotel auf La Digue neu im Programm. Das charmante Drei-Sterne-Hotel, eingebettet in einen tropischen Garten mit direktem Strandzugang, wird von einem italienischen Ehepaar geleitet. Deshalb bietet das Restaurant italienische Küche. Vom Strand aus können Gäste nach Praslin blicken und jeden Abend malerische Sonnenuntergänge genießen. Kajaks für Ausflüge werden kostenlos verliehen, und Geschäfte sowie einer der schönsten Märkte der Seychellen sind fußläufig zu erreichen.BoTG-Gäste können sich in diesem Hotel über einen exklusiven Langzeitrabatt freuen. 15 Prozent gibt es bei einer Buchung von mindestens fünf Nächten. Das Angebot ist auch mit Flitterwochengeschenken kombinierbar.Weitere Informationen und Buchungen in jedem BoTG-Büro. Der kostenlose Katalog ist in den 22 Büros der BoTG erhältlich oder kann telefonisch unter +49 28 31 / 133 210 bestellt werden. Diesen sowie alle weiteren Kataloge findet man auch im Internet als Blättervariante oder zum Download unter www.botg.de/kataloge Direkt zu den Angeboten im Indischen Ozean:Direkt-Link zum blätterbaren Katalog „Indischer Ozean“: