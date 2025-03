Mammut Nutrition und Best Body Nutrition auf der FIBO 2025

Fitnesshotline GmbH - Best Body Nutrition / Mammut Nutrition

Begonnen hat 1990 alles als reines Vertriebsbüro. Im Laufe der Jahre wandelten wir uns vom Vertrieb von Fremdmarken hin zum Anbieter von hochwertiger Sporternährung und innovativen Supplements. Zunächst entstand die Marke Best Body Nutrition, die inzwischen in vielen Ländern der Welt bekannt ist. Unsere weiteren Marken Mammut Nutrition, Fit4Day und VegiFEEL folgten recht schnell. Mittlerweile bieten wir ein breites Sortiment im Bereich der Sporternährung und Supplemente an. Unsere Produkte vertreiben wir allein in Deutschland bei mehr als 2.000 Vertriebspartnern, darunter auch der Lebensmitteleinzelhandel.



Unser Ziel ist es, unsere langjährigen Erfahrungen im Bereich Sporternährung in selbst entwickelten Produkten einzubringen und so hochwertige Supplements auf den Markt zu bringen. Bei der Entwicklung setzen wir auf Ökotrophologen und Ernährungsberatern in Zusammenarbeit mit Sportwissenschaftlern und Spitzensportlern. Egal ob Abnehmen, Muskelaufbau oder Ausdauer - mit unseren Produkten kommt jeder seinem Ziel näher und ist jederzeit mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt. Mit jedem unserer Produkte garantieren wir innovative Rezepturen sowie hochwertige Rohstoffe und Qualität.



Neben der klassischen Sportnahrung bieten wir auch Nahrungsergänzungen und Zubehör für alle Trainierenden und Fitnessstudios. Zukünftig werden wir weiterhin mit innovativen Produkten aus unserer Entwicklungsabteilung stets am Puls der Zeit stehen. Unsere Kunden können sich bei uns sicher sein, dass sie auf ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtete Produkte und hochwertige Sportnahrung erhalten.

