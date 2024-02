Fitnesshotline ist Teil der NINERS-Familie

Champions für Champions – das ist das Mindset, das die Fitnesshotline GmbH seit ihrer Gründung antreibt. Dieses Motto stellt der Experte für Sporternährung seit Sommer 2023 auch mit dem Sponsoring der NINERS unter Beweis. Die Partnerschaft zwischen der Fitnesshotline GmbH und den NINERS ist ein klares Bekenntnis, welches zeigt, dass beide Seiten die Leidenschaft für Sport und den Wilen zur hervorragenden Leistung teilen.



„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den NINERS“, beginnt Angelika Arzt, Geschäftsführerin bei Fitnesshotline. „Es ist eine einzigartige Gelegenheit sowohl die Marke als auch unsere Mannschaft voranzubringen. Wir sind sehr stolz, ein Teil der NINERS zu sein, und das Team auf seiner Reise in der easycredit BBL zu unterstützen.“



Zwei Organisationen, ein gemeinsames Ziel



Als renommierter Experte für Sporternährung, der eine breite Palette an Produkten von Proteinshakes bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln für eine optimierte Leistungsfähigkeit bietet, hat Fitnesshotline sich, mit Ihren Marken Mammut Nutrition und Best Body Nutrition, immer zum Ziel gesetzt, Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu Bestleistungen zu unterstützen. Dies macht sie zum perfekten Partner für die NINERS, die eine beeindruckende Form zeigen und in der aktuellen Bundesliga-Saison auf dem zweiten Tabellenplatz rangieren.



„Unsere Produkte sind darauf ausgerichtet, Athleten dabei zu unterstützen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen und ihre Leistung auf und außerhalb des Spielfeldes zu maximieren“, erklärt Angelika Arzt die Synergien zwischen dem Angebot von Fitnesshotline und den Bedürfnissen eines professionellen Basketballteams. „Durch unsere Zusammenarbeit mit den NINERS können wir zeigen, wie unsere Produkte in der anspruchsvollen Welt des Profisports angewendet werden und wie sie dazu beitragen, Spitzenleistungen zu erzielen.“



Die Tatsache, dass die NINERS in der laufenden Saison zu den Top-Teams der Liga gehören, unterstreicht nicht nur die Qualität und das Engagement des Teams selbst, sondern hebt auch die Bedeutung einer starken und zielorientierten Partnerschaft hervor. „Der aktuelle Erfolg der NINERS ist ein Beleg für die harte Arbeit und das Engagement, die das Team Tag für Tag leistet. Als Sponsor und Partner ist es unser Ziel, durch unsere Produkte und unser Fachwissen zu diesem Erfolg beizutragen“, fügt Arzt hinzu.



Die Partnerschaft ist mehr als nur ein Sponsoring. Es ist eine Investition in die Zukunft des Sports und ein Beweis dafür, wie zwei leistungsorientierte Organisationen sich gegenseitig ergänzen und auf ihrem jeweiligen Gebiet zum Erfolg verhelfen können.

