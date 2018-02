Kurzzeitausbildung in der Kosmetik über 4 Wochen - die Kosmetikschule Schäfer in Gießen/Hessen hat eine fundierte Kosmetikausbildung im Angebot

Die Kosmetikausbildung im Detail



Worauf kommt es also an? Als Kosmetikerin ermitteln Sie über die Hautdiagnose den Hauttyp und Hautzustand, der - je nach Jahreszeit - unterschiedlich seien kann. Auf die Anamnese baut Ihre fachliche Beratung und Behandlung aufbaut.



Sie erlernen mit Ihren Händen zu pflegen und zu reinigen. Das Ziel ist immer der Erhalt und/oder die Wiederherstellung der Hautgesundheit. Dabei werden Sie mit den kosmetischen Gesichts-, Nacken- und Dekolletémassagen Ihre zukünftigen Kunden verwöhnen und ihnen helfen, Entspannung zu finden.



Die apparative Kosmetik



Als besonderes Highlight beinhaltet die



Die Kosmetik-Intensivausbildung hat einen überwiegenden Praxisanteil von ca. 80%, der zusätzlich von Unterrichtseinheiten in Dermatologie, Anatomie, Theorie der Kosmetik sowie in der Produkt- und Warenkunde begleitet wird.



Das Arbeiten an Modellkunden



Nachdem Sie sich in die Grundlagen einer Kosmetikbehandlung eingearbeitet haben, die vom Aufbau einer Kabine über die verschiedenen Möglichkeiten der Reinigung bis zum den kosmetischen Massagen gehen, werden Sie wertvolle Erfahrungen im Behandeln von Modellkunden sammeln.



Hierbei lerne Sie die Besonderheiten der unterschiedlichen Hauttypen und Hautzustände in der Praxis kennen und lernen, welche Produkten Sie nun anwenden.



Medical Beauty



Dabei profitieren Sie im Besonderen von den Premium-Partnern der Kosmetikschule Schäfer, die alle zu den führenden Anbietern von hochwirksamer Kosmetikprodukte gehören. Dazu zählen u.a. Dermalogica, der Weltmarktführer in der Institutskosmetik, der wie kein anderer Premium-Hersteller das medizinisch orientierten Segment Cosmeceutical geprägt hat.



Die Unterrichtszeiten der Kosmetik-Kurzzeitausbildung



Die



Die Kosmetikausbildung im Intensivkurs an der Kosmetikschule Schäfer gehört sicher zu den besten Kosmetik-Kurzzeitausbildungen in Deutschland. Das bestätigen nicht zuletzt Schüler, die aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich nach Gießen/Hessen kommen.



Jetzt Indomaterial zur Kosmetikausbildung anfordern



Wer Interesse an der Kosmetikausbildung im Intensivkurs über 4 Wochen hat, bekommt von der Kosmetikschule Schäfer kostenlos Infomaterial zugesendet oder hat die Möglichkeit, einen Termin für ein Infogespräch in der Schule zu nutzen. Am 12. März startet an der Kosmetikschule Schäfer in Gießen eine Kosmetik-Kurzzeitausbildung. In der 4-wöchigen Intensivausbildung erlernen Sie alles, was man von einer perfekten Kosmetikbehandlung erwarten darf.Worauf kommt es also an? Als Kosmetikerin ermitteln Sie über die Hautdiagnose den Hauttyp und Hautzustand, der - je nach Jahreszeit - unterschiedlich seien kann. Auf die Anamnese baut Ihre fachliche Beratung und Behandlung aufbaut.Sie erlernen mit Ihren Händen zu pflegen und zu reinigen. Das Ziel ist immer der Erhalt und/oder die Wiederherstellung der Hautgesundheit. Dabei werden Sie mit den kosmetischen Gesichts-, Nacken- und Dekolletémassagen Ihre zukünftigen Kunden verwöhnen und ihnen helfen, Entspannung zu finden.Als besonderes Highlight beinhaltet die Kosmetikausbildung in Kurzzeit ebenfalls eine Einschulung in führende Methoden der apparativen kosmetischen Behandlungen wie z.B. der Mikrodermabrasion (nach der Reviderm-Methode) oder dem Ultraschall.Die Kosmetik-Intensivausbildung hat einen überwiegenden Praxisanteil von ca. 80%, der zusätzlich von Unterrichtseinheiten in Dermatologie, Anatomie, Theorie der Kosmetik sowie in der Produkt- und Warenkunde begleitet wird.Nachdem Sie sich in die Grundlagen einer Kosmetikbehandlung eingearbeitet haben, die vom Aufbau einer Kabine über die verschiedenen Möglichkeiten der Reinigung bis zum den kosmetischen Massagen gehen, werden Sie wertvolle Erfahrungen im Behandeln von Modellkunden sammeln.Hierbei lerne Sie die Besonderheiten der unterschiedlichen Hauttypen und Hautzustände in der Praxis kennen und lernen, welche Produkten Sie nun anwenden.Dabei profitieren Sie im Besonderen von den Premium-Partnern der Kosmetikschule Schäfer, die alle zu den führenden Anbietern von hochwirksamer Kosmetikprodukte gehören. Dazu zählen u.a. Dermalogica, der Weltmarktführer in der Institutskosmetik, der wie kein anderer Premium-Hersteller das medizinisch orientierten Segment Cosmeceutical geprägt hat.Die Kosmetikausbildung im Intensivkurs über 4 Wochen umfasst insgesamt 240 Unterrichtseinheiten a 45 Min. und geht jeweils von Mo. - Fr. in der Zeit von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr.Die Kosmetikausbildung im Intensivkurs an der Kosmetikschule Schäfer gehört sicher zu den besten Kosmetik-Kurzzeitausbildungen in Deutschland. Das bestätigen nicht zuletzt Schüler, die aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich nach Gießen/Hessen kommen.Wer Interesse an der Kosmetikausbildung im Intensivkurs über 4 Wochen hat, bekommt von der Kosmetikschule Schäfer kostenlos Infomaterial zugesendet oder hat die Möglichkeit, einen Termin für ein Infogespräch in der Schule zu nutzen.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Kosmetikschule Schäfer

Die staatlich anerkannte Berufsfachschule für Kosmetik B. Schäfer gehört zum Schulverbund der Kosmetik und Make-up Schule Schäfer mit Schulungszentren in Frankfurt und in Gießen.



Angeschlossen sind die staatlich anerkannten Ergänzungsschulen für Kosmetik - die Kosmetikschule S. Schäfer in Frankfurt und die Kosmetikschule B. Schäfer in Gießen sowie die Visagistenschule Famous Face Academy in Frankfurt.



Die private Berufsfachschule unter der Leitung von Sevgi Schäfer (Frankfurt) und Thorsten Schäfer (Gießen) unterrichtet seit über 50 Jahren professionell und kompetent in allen Bereiche der Körper- und Schönheitspflege.



Auf über 1500 qm Schulungsräumen stehen Ihnen 60 Dozenten aus allen Bereichen der kosmetischen Dienstleistungen als souveräne und erfahrene Ausbilder zur Seite. Lernen können Sie fast alles, was mit Kosmetik zu tun hat, so z.B. Ausbildungen in: Make-up Artist, Permanent Make-up, Kosmetikerin - staatlich geprüft, Kosmetikerin - berufsbegleitend, Fachkosmetikerin, Naildesign, Maniküre, Nail Art, Permanent Nail Art, med. Fußpflege, Sport- und Wellnessmassagen, Hot Stone oder Lomi Lomi Massage.



Im Fachbereich der einjährigen Vollzeit-Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin führen die Kosmetikschulen in Gießen und Frankfurt den Titel "staatlich anerkannte Ergänzungsschulen".



Hessens größte und älteste Berufsfachschule für Kosmetik wird heute in 3. Generation geleitet wurde 1953 von Janina Bilski gegründet. Barbara Schäfer eröffnete die erste Kosmetikschule unter dem Namen "Kosmetikschule Schäfer" Ender der 1980er Jahre in Gießen.



1991 folgte die Kosmetik- und Fußpflegeschule Barbara Schäfer in Gotha. 1997 übernahm Sevgi Schäfer die staatlich anerkannte Berufsfachschule für Kosmetik M. Gerlach-Bröker in Frankfurt. 1998 eröffnete Barbara Schäfer das neue Schulungszentrum der Kosmetik- und Fußpflegeschule B. Schäfer in Gießen/Wieseck.



Im Oktober 2005 gründet Sevgi Schäfer mit der Famous Face Academy eine schuleigene Visagistenschule, die als einer der ersten Schulen in Deutschland eine einjährige Ausbildung zum Make-up Artist anbietet. Heute zählt die Famous Face Academy zu den besten Visagistenschulen in Europa.



Seit Oktober 2009 ist die Berufsfachschule zertifizierter Bildungsträger nach AZAV - d.h.: Bildungsgutscheine der Agentur für Arbeit für die Ausbildungen in Kosmetik, Make-up Artist, med. Fußpflege und Naildesign werden angenommen.



Seit Januar 2010 ist das Schulungszentrum Gießen offizieller "LCN Certified Trainer" der renommierten LCN Wilde Cosmetics Gruppe. Zertifiziert sind die Ausbildungen in Nail Design und Permanent Make-up, die nach den Vorgaben und den hohen Standards der LCN Wilde Cosmetics Gruppe unterrichtet werden.



Seit Januar 2011 sind die Kosmetikschulen Schäfer in Gießen offizielle Partnerschulen der 3TO GmbH. Seminare in der Spangentechnik Ausbildung werden nach den Vorgaben und Richtlinien von 3TO unterrichtet.



Seit Mai 2011 ist der Kosmetikschule Schäfer das Zentrum für Hautgesundheit SKIN8 angeschlossen. Die hoch qualifizierten Hautpflegeexperten der Kosmetikschule beraten lösungsorientiert bei Hautproblemen.



Im Oktober 2011 wird mit der Famous Face Agency, eine schuleigene Vermittlungsagentur für Make-up Artists und Hairdesigner mit Niederlassungen in Frankfurt/Main und Los Angeles, gegründet.



Die Kosmetikschule Schäfer gründet im Februar 2012 zusammen mit der Famous Face Academy den beautyShop123 - mit dem schuleigenen Web-Shop haben aktuelle und ehemalige Schülerinnen und Schülern des Schulverbunds Einkaufsvorteile auf Produkte der Körper- und Schönheitspflege .



Im März 2012 wird das schuleigene Kosmetikinstitut SKIN8 – Zentrum für Hautgesundheit von dem US-amerikanischen Hersteller Dermalogica als bestes Deutsches Hautpflegeinstitut 2011 ausgezeichnet.



Mit der Gründung der Trainee Akademie by Clarins im Frühjahr 2012 gehört die Kosmetikschule Schäfer in Gießen zu insgesamt vier ausgesuchten Partnerschulen, die das Projekt zur Nachwuchsförderung aktiv unterstützen.



Seit Mai 2012 ist die Kosmetikschule Schäfer in Gießen Partnerschule vom weltweit größten Endermologie-Hersteller LPG und dessen Vertriebspartner K-Form. Die Endermologie und die Lipomassage werden als vorbildliche Methode bei mechanischer Zellstimulierung zur Rückbildung von Cellulite in den Lehrplan integriert.



Im Oktober 2014 gewinnt Leona König, Juniortrainerin der Kosmetikschule Schäfer in Gießen und Hautpflege-Expertin bei SKIN8, die Deutsche Meisterschaft in der Kosmetik und qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft 2015 in Sao Paulo.







Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers