CredoWeb kooperiert mit BEMER nun auch in Deutschland - mit einer gemeinsamen Aufgabe: "Für ein gesundes Leben"!

Nach dem Start vor fünf Jahren in Bulgarien und dann in Österreich fiel der Startschuss am 23.05.18 in Deutschland für das Unternehmen. Seit über 1 ½ Jahren kooperiert BEMER in Österreich bereits mit CredoWeb und bietet mit der sozialen Plattform für Mediziner und Gesundheitsinteressierte eine sachliche Informationsquelle. Dazu Christina Sorgmann: „Ich bin sehr stolz, dass wir mit CredoWeb nun auch die Plattform in Deutschland anbieten. Weitere Länder sind in der Planung. Social Media ist schnelllebig und so bieten wir mit der Plattform einen Zugang zu Experten Know-how sowie für Ärzte eine Vernetzung mit Patienten und für Gesundheitsinteressierte individualisierten Content, der ihren Interessen entspricht. BEMER und CredoWeb passen hier sehr gut zusammen, da beide Unternehmen inhabergeführt sind und eine gemeinsame Mission haben: Die Gesundheit der Menschen zu fördern. Wir mit der Wissensplattform und BEMER mit ihrem Produkt.“Die Physikalische BEMER Therapie nutzt Sorgmann selbst für ihre Gesundheitsfürsorge seit über einem Jahr und ist überzeugt von der Wichtigkeit der Mikrozirkulation.BEMER ist es ein bedeutendes Anliegen, der Wichtigkeit einer funktionierenden Mikrozirkulation mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu geben. Denn noch immer ist das Wissen über die Folgen einer gestörten Blutzirkulation in den kleinsten Gefäßen des menschlichen Körpers nicht ausreichend in den Köpfen der Betroffenen vorhanden. Bluthochdruck, Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkte oder Demenz: Durch die Stimulation der Physikalischen Gefäßtherapie kann diesen Krankheiten sowohl präventiv entgegengewirkt werden als auch – kurnativ angewendet werden. Auch entscheiden kompetente Mediziner über sinnvolle Synergien und Kombinationstherapien zum Nutzen der Patienten.So hat BEMER eine Gesundheitsinitiative gestartet, mit gemeinsamen Aktionen und Events dieses wichtige Wissen um Gesundheit mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu geben, über die auch in der CredoWeb Plattform berichtet wird.So funktioniert´s: CredoWeb bietet auf ihrer neuen Plattform in Deutschland, Akteuren aus der Gesundheitsbranche eine Vernetzung und Austausch, so dass alle – vom Arzt bis zum Patienten – individuell davon profitieren. Ärzte und Medizinische Experten veröffentlichen Fachartikel. Privatpersonen holen sich Rat von Gesundheitsexperten und aktuelle Gesundheitsnachrichten. Und das Angebot ist kostenlos.Dieses Gesundheitswissen zur Mikrozirkulation soll nun in zahlreichen Veranstaltung und Aktionstagen verbreitet werden. Organisiert werden die Veranstaltungen von zahlreichen BEMER-Partnern aus ganz Europa, die als Vertreter der Gesundheitsinitiative in ihrer Region auf die Bedeutung der Mikrozirkulation hinweisen werden.Weitere Informationen: https://www.credoweb.de Weitere InformationenOnline unter www.bemergroup.com Die Broschüre über Mikrozirkulation vom BGV – http://www.bgv-info-gesundheit.de/pdf/mikrozirkulation.pdf