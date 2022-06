Südafrikanische Dessertweine neu bei Behind The Grapes

Behind The Grapes

Behind The Grapes wurde 2015 von Oliver Willem Neusser gegründet und gehört heute zur ersten Liga für südafrikanische Weine in Deutschland. Weingüter und Winzer werden vorab besucht. Dort wird gemeinsam entschieden welche Weine den Weg nach Deutschland finden. Der Direktimport garantiert den Endkunden faire Preise von erstklassigen südafrikanischen Weinen fernab vom Einerlei der Supermarktqualität. Verkauft werden die Weine ausschließlich über den Online Shop www.behind-the-grapes.de.



Darüber hinaus ist Oliver Willem Neusser das Jahr über auf vielen Wein Festivals mit seinen Weinen anzutreffen. Auch private Weinproben werden Deutschlandweit angeboten. So können Sie sich das "Südafrika Feeling" nach Hause holen.



Probeflaschen für Presse auf Anfrage

alles anzeigen