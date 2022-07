Leenders Family Wines neu im Programm bei Behind The Grapes

Lange mussten Freunde südafrikanischer Weine warten. Nun ist es endlich soweit. Die Weine von Leenders Family Wines sind in Deutschland erhältlich!"Leenders Baviaan" - aus den weißen Rebsorten Roussanne, Grenache Blanc und Chardonnay - ist ein subtile, cremige Cuvée. Apfel, Aprikose und Quitte streicheln die Nase, während sich im Mund Aromen von weißen Pfirsichen, Orange und Trockenfrüchten entfalten. Die rote Variante "Leenders Sielverkoper" aus Grenache Noir und Mourvèdre ist ein extra fein komponierter Tropfen. In der Nase treffen wir auf Noten von Veilchen, Gewürzen und dunklen Beeren. Die Beerensorten treffen auch am Gaumen aufeinander zusammen mit feinen Zimtaromen. Der "Leenders Armosyn" Rosé auf Basis von Mourvèdre ist der Dritte im Bunde und muss sich mit seiner Cremigkeit und feinen Säure nicht hinter großen Rosés aus dem Süden Frankreichs verstecken.Ab sofort sind diese drei Weine im Portfolio von Südafrika Weinexperte Behind The Grapes aus Düsseldorf zu finden.Die Weine wurden das erste Mal auf dem Wine&Taste Festival in Düsseldorf vorgestellt und sind ab sofort über die Website von Behind the Grapes ab nur einer Flasche zu bestellen.