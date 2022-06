Cape Moby Winery mit neuen Jahrgängen bei Behind The Grapes

Cape Moby - Diese Weine stammen vom Weg des Ahab am Kap der Guten Hoffnung, wo in seltensten Momenten die Cachalot-Wale in der Agulhas-Strömung fressen, wo Wein und Wale der Stoff für Legenden sind. Es ist eine Saga von kalten Nächten, von heißen Tagen, von treibenden Winden und kühlem Regen entlang der zerklüfteten Küste, von Tafelbergsandstein, weichem Granit und Dünen aus reinster Kreide und Kalksteinfelsen.Mit diesem Zitat werden die Weine der Cape Moby Winery auf der eigenen Website vorgestellt. Poetischer geht es nicht.Die beiden Cape Moby-Varianten wurden von Johst Weber, Jeanne Vito und ihrem Protegee Mariska initiiert. Mariska ließ sich vor allem von ihrem Mentor Johst inspirieren, der inzwischen wie ein Vater für sie ist. Auf dem Weingut Springfontein, auf dem sie aufgewachsen ist, bekam sie Raum für ihre eigenen Ideen, sowohl geistig als auch tatsächlich. Aus ihrem unermüdlichen Einsatz, sehr viel Hingabe und viel Arbeit entstanden die beiden Weine der Cape Moby Winery.Sie nutzt ihre Chance auf Selbstverwirklichung in jeder Minute ihres Lebens und das mit sehr viel Freude.Die Weine von Cape Moby jetzt auf www.behind-the-grapes.de ab einer Flasche bestellen.