Starke Kombination: BCA AG mit neuem Kundenselektions- und Kampagnentool

Die BCA AG baut ihre Maklerserviceplattform DIVA weiter aus. In Verbindung mit der Endkunden-App „Ihr FinanzCockpit“ ermöglicht der Maklerservicedienstleister aus Oberursel bereits eine effiziente Kundenberatung und -betreuung mit synchronisiertem Datenbestand. Durch die Kombination eines detaillierten Kundenselektionstools mit einem vertriebsorientierten Kampagnentool können Makler nun zielgerichtet Marketingkampagnen oder Kundengruppenansprachen erstellen und durchführen.



Eine vollautomatisierte und zielgruppengerechte Kundenansprache bietet insbesondere im Vertrieb einen wertvollen Mehrwert, um Kunden Erfolg versprechend zu erreichen. Mit den beiden neuen Features „Kundenselektion“ und „Kampagnentool“ bietet die BCA AG genau diese Möglichkeit.



Mit wenig Aufwand die gewünschte Kundengruppe heraussuchen

Mit dem ersten Modul, der „Kundenselektion“, können Makler den Kundenbestand in der DIVA-Datenbank nach zahlreichen Kriterien, von demografischen bis hin zu vertragsbezogenen Merkmalen, effizient filtern und auswerten. Dieser benutzerfreundliche Prozess kann über Kundendaten-, Versicherungsvertrags- oder Investmentfilter erfolgen und ermöglicht letztendlich eine genaue Analyse und Verfolgung der Entwicklung des Kundenbestandes.



Als Ergebnis können relevante Kundengruppen identifiziert und gezielt angesprochen werden. Im Ergebnis optimiert das neue Tool die Relevanz der Vertriebsmaßnahmen bzw. erhöht die Conversion Rate. Weiterer Vorteil: Auch die notwendige Pflege der Kundendatenbank kann durch den Analyseprozess effizient durchgeführt werden.



Profitieren vom vollautomatisierten Kampagnentool

Zur Optimierung einer gewünschten Vertriebsaktion lassen sich die Maßnahmen der „Kundenselektion“ mit dem ebenfalls neu entwickelten Modul „Kampagnentool“ kombinieren. Mit dem zweiten neuen Servicetool können Makler die gewünschten Kampagnenideen komplett nach eigenen Vorstellungen in Wort und Bild erstellen. Auf Wunsch stehen auch Mustervorlagen zur Verfügung, die sich individuell anpassen lassen. Passende Dateianhänge wie Informations- oder Produktunterlagen können bei beiden Varianten zusätzlich hinzugefügt werden. Die BCA AG stellt hierzu vertriebsorientiertes Marketing-, Informations- und konkretes Angebotsmaterial zu vielfältigen Themen zur Verfügung.



Mehr noch: Mit dem neuen Tool sind nicht nur Vertriebsaktionen möglich. Im Sinne der Kundenbindung können mit dem Servicebaustein auch allgemeine Informationsschreiben oder Grußbotschaften zu besonderen Anlässen etc. erstellt und in personalisierter Form einfach und automatisiert versendet werden. Der Anstoß für die Kampagne erfolgt direkt aus der Kundenselektionsanwendung.



Der Zeitpunkt des Versands der Kampagne sowie die gewünschten Versandkanäle können bequem im Vorfeld festgelegt werden. Der Versand erfolgt einfach als Serienbrief oder E-Mail. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, vorselektierte Kundengruppen innerhalb der Endkunden-App „Ihr FinanzCockpit“ kundenindividuell anzusprechen. Durch dieses gezielte Kampagnenmanagement werden die richtigen Marketingbotschaften zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppe ausgespielt.



Gutes Zusammenspiel der beiden Servicetools

„Wir sind sicher, dass unsere Geschäftspartner mit den beiden aufeinander abgestimmten Tools ohne großen Aufwand sehr gute Ergebnisse erzielen können. Die Verknüpfung der beiden Anwendungen erhöht nicht nur die Kundenbindung, sondern bietet auch die Möglichkeit, neue Beratungsansätze zu finden und zu bedienen. Kurzum: Es unterstützt ein erfolgreiches Maklergeschäft“, beschreibt Roman Schwarze, Vorstand der BCA AG, das Zusammenwirken der beiden Anwendungen.

(lifePR) (