Maklerpool BCA baut kundenzentrierte Organisation und Marktpräsenz weiter aus

Pressesprecher+49 (6171) 9150-157Sie erhalten diese Presse-information, weil Sie als Medienvertreter in unserem Presseverteiler geführt sind. Wenn Sie keine weiteren Presse-mitteilungen wünschen, senden Sie bitte eineE-Mail an:Zum 1. August 2025 hat Karsten Kehl die neu geschaffene Bereichsleitung Investment im Ressort von Vorstand Dr. Frank Ulbricht übernommen. Er verantwortet in dieser Funktion das Produktangebot sowie den Vertriebsservice für die Geschäftssegmente Investment und Vermögensverwaltung. Kehl ist Diplom-Betriebswirt und Bankkaufmann, seit 2011 im Unternehmen tätig und seit vielen Jahren Generalbevollmächtigter der BCA AG. Seit 2017 ist er zudem Vorstandsmitglied der BfV Bank für Vermögen AG, ein Tochterunternehmen der BCA.Ebenfalls zum 1. August 2025 hat Sebastian Müller die Leitung des neuen Bereichs Zentraler Vertrieb & Service übernommen. In seiner Funktion verantwortet Müller neben dem Direktservice für Vertriebspartner und Endkunden die überregionale Vertriebsunterstützung und Betreuung von Key-Account-Vertriebspartnern, Vertriebskooperationen und Bestandsnachfolgekunden der BCA. Sebastian Müller ist seit 2016 bei der BCA in verschiedenen Führungsaufgaben tätig. Zudem ist er als Mitglied der Geschäftsführung der BCA Service GmbH hauptverantwortlich für die BCA-Maklerrente.Bereits seit dem 1. April 2025 verstärkt Michael Klug den Maklerpool BCA als Leiter des neu geschaffenen Bereichs Regionaler Vertrieb. In dieser Rolle verantwortet er den bundesweiten Auf- und Ausbau der mobilen Vertriebsunterstützung und persönlichen Betreuung für die Vertriebspartner der BCA durch regionale BCA Gebietsdirektionen. Klug bringt langjährige Erfahrung in Führungs- und Vertriebsfunktionen im Makler- und Versicherungsvertrieb mit. Zuletzt war er beim Maklerpool Fonds Finanz tätig.Zum 1. Juli 2025 übernahm Dominik Gentgen die Leitung des Bereichs Vertriebs- & Eventmarketing. Der ausgebildete Veranstaltungskaufmann bringt umfassende Erfahrung als Versicherungsmakler, Key-Account-Manager sowie Führungskraft in den Bereichen Vertriebsentwicklung, -aufbau und -service beim Maklerpool Fonds Finanz mit. Gemeinsam mit seinem Team wird er die vertriebsorientierte Marktpräsenz der BCA strategisch weiterentwickeln und neue Impulse im Außenauftritt setzen.Ebenfalls seit 1. Juli 2025 verstärkt Antonio Facciorusso im Vorstandsstab von Bastian Roeder als Senior Manager die strategische und operative Programmsteuerung im Ressort Vertrieb, Service und Versicherung sowie die Umsetzung zentraler Maßnahmen und unternehmensweiter Projekte. Facciorusso bringt umfassende Erfahrung aus strategischen und operativen Aufgabenfeldern im Poolmarkt mit.Zur neuen Organisationsstruktur und personellen Aufstellung äußern sich die Vorstände Ulbricht und Roeder wie folgt:, Vorstand Zentrale Funktionen und Investment bei der BCA AG: „Mit der ganzheitlichen Neuausrichtung unserer Organisationsstrukturen auf unsere Vertriebspartner in Verbindung mit der Besetzung der neuen Führungsrollen mit Expertise, langjähriger Erfahrung und strategischem Gespür stellen wir die BCA unternehmensweit zukunftsfähig und marktorientiert auf. Gemeinsam mit unserem neuen Führungsteam setzen wir ein klares Zeichen: Die BCA bleibt ein verlässlicher, innovativer und starker Partner für unabhängige Vermittler.“, Vorstand für Vertrieb, Service und Versicherung bei der BCA AG, erklärt: „Mit den neuen Teamkollegen haben wir erfahrene, versierte und hochmotivierte Persönlichkeiten für das BCA-Team gewinnen können. Zusammen mit den BCA-Insidern sind wir damit im neu formierten Führungsteam fachlich und menschlich hervorragend aufgestellt. Aber auch unsere neue Struktur setzt ein starkes Zeichen für maximale Serviceorientierung und partnerschaftliche Unterstützung unserer Vertriebspartner, was uns auch zukünftig klar vom Wettbewerb differenzieren wird.“