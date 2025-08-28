Maklerpool BCA baut kundenzentrierte Organisation und Marktpräsenz weiter aus

Kontakt
Unter dem Leitmotiv „Gemeinsam mehr erreichen“ hat die BCA AG als Maklerpool und Servicemanufaktur für Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler mehrere Führungspositionen neu besetzt.
Im Rahmen eines Wachstumsprogramms hat der Maklerpool aus Oberursel bei Frankfurt seine Vertriebs- und Serviceorientierung durch strategische Maßnahmen sowie einen neuen, kundenzentrierten Organisations- und Aufgabenzuschnitt weiter gestärkt. Die BCA hat ihre Organisations- und Betreuungsstrukturen einerseits nach Front- und Backoffice sowie andererseits nach Vertriebspartnersegmenten organisatorisch neu ausgerichtet. Gleichzeitig hat sie die Führungsrollen mehrerer Unternehmensbereiche mit internen und externen Personen neu besetzt. Für ihre Vertriebspartner hat die BCA damit wichtige neue Serviceeinheiten geschaffen.

Karsten Kehl – Bereichsleitung Investment
Zum 1. August 2025 hat Karsten Kehl die neu geschaffene Bereichsleitung Investment im Ressort von Vorstand Dr. Frank Ulbricht übernommen. Er verantwortet in dieser Funktion das Produktangebot sowie den Vertriebsservice für die Geschäftssegmente Investment und Vermögensverwaltung. Kehl ist Diplom-Betriebswirt und Bankkaufmann, seit 2011 im Unternehmen tätig und seit vielen Jahren Generalbevollmächtigter der BCA AG. Seit 2017 ist er zudem Vorstandsmitglied der BfV Bank für Vermögen AG, ein Tochterunternehmen der BCA.

Sebastian Müller – Bereichsleitung Zentraler Vertrieb & Service
Ebenfalls zum 1. August 2025 hat Sebastian Müller die Leitung des neuen Bereichs Zentraler Vertrieb & Service übernommen. In seiner Funktion verantwortet Müller neben dem Direktservice für Vertriebspartner und Endkunden die überregionale Vertriebsunterstützung und Betreuung von Key-Account-Vertriebspartnern, Vertriebskooperationen und Bestandsnachfolgekunden der BCA. Sebastian Müller ist seit 2016 bei der BCA in verschiedenen Führungsaufgaben tätig. Zudem ist er als Mitglied der Geschäftsführung der BCA Service GmbH hauptverantwortlich für die BCA-Maklerrente.

Michael Klug – Bereichsleitung Regionaler Vertrieb
Bereits seit dem 1. April 2025 verstärkt Michael Klug den Maklerpool BCA als Leiter des neu geschaffenen Bereichs Regionaler Vertrieb. In dieser Rolle verantwortet er den bundesweiten Auf- und Ausbau der mobilen Vertriebsunterstützung und persönlichen Betreuung für die Vertriebspartner der BCA durch regionale BCA Gebietsdirektionen. Klug bringt langjährige Erfahrung in Führungs- und Vertriebsfunktionen im Makler- und Versicherungsvertrieb mit. Zuletzt war er beim Maklerpool Fonds Finanz tätig.

Dominik Gentgen – Bereichsleitung Vertriebs- & Eventmarketing
Zum 1. Juli 2025 übernahm Dominik Gentgen die Leitung des Bereichs Vertriebs- & Eventmarketing. Der ausgebildete Veranstaltungskaufmann bringt umfassende Erfahrung als Versicherungsmakler, Key-Account-Manager sowie Führungskraft in den Bereichen Vertriebsentwicklung, -aufbau und -service beim Maklerpool Fonds Finanz mit. Gemeinsam mit seinem Team wird er die vertriebsorientierte Marktpräsenz der BCA strategisch weiterentwickeln und neue Impulse im Außenauftritt setzen.

Antonio Facciorusso – Senior Manager Vorstandsstab
Ebenfalls seit 1. Juli 2025 verstärkt Antonio Facciorusso im Vorstandsstab von Bastian Roeder als Senior Manager die strategische und operative Programmsteuerung im Ressort Vertrieb, Service und Versicherung sowie die Umsetzung zentraler Maßnahmen und unternehmensweiter Projekte. Facciorusso bringt umfassende Erfahrung aus strategischen und operativen Aufgabenfeldern im Poolmarkt mit.

Zur neuen Organisationsstruktur und personellen Aufstellung äußern sich die Vorstände Ulbricht und Roeder wie folgt:

Dr. Frank Ulbricht, Vorstand Zentrale Funktionen und Investment bei der BCA AG: „Mit der ganzheitlichen Neuausrichtung unserer Organisationsstrukturen auf unsere Vertriebspartner in Verbindung mit der Besetzung der neuen Führungsrollen mit Expertise, langjähriger Erfahrung und strategischem Gespür stellen wir die BCA unternehmensweit zukunftsfähig und marktorientiert auf. Gemeinsam mit unserem neuen Führungsteam setzen wir ein klares Zeichen: Die BCA bleibt ein verlässlicher, innovativer und starker Partner für unabhängige Vermittler.“

Bastian Roeder, Vorstand für Vertrieb, Service und Versicherung bei der BCA AG, erklärt: „Mit den neuen Teamkollegen haben wir erfahrene, versierte und hochmotivierte Persönlichkeiten für das BCA-Team gewinnen können. Zusammen mit den BCA-Insidern sind wir damit im neu formierten Führungsteam fachlich und menschlich hervorragend aufgestellt. Aber auch unsere neue Struktur setzt ein starkes Zeichen für maximale Serviceorientierung und partnerschaftliche Unterstützung unserer Vertriebspartner, was uns auch zukünftig klar vom Wettbewerb differenzieren wird.“

BCA AG

Seit 1985 steht der Allfinanz-Maklerpool BCA mit Sitz in Oberursel im Taunus für echte Unabhängigkeit freier Vermittler sowie für umfassende Unterstützung durch persönliche und digitale Serviceleistungen. Mit rund 8.800 Vertriebspartnern und 120 Mitarbeitenden betreut die BCA rund 8 Mrd. Euro Assets under Administration sowie 330.000 Versicherungsverträge mit jährlichen Beiträgen von insgesamt 250 Mio. Euro. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 80 Mio. Euro.

Mit dem Leistungsversprechen „Gemeinsam mehr erreichen“ unterstützt die BCA sämtliche Geschäftsmodelle im Versicherungs-, Vorsorge- und Investmentvertrieb – partnerschaftlich, flexibel und zukunftsorientiert. Sie bietet Zugang zu über 200 Produktanbietern im Geschäftsfeld Versicherung und Vorsorge und zu mehr als 8.000 Investmentfonds. Die zur BCA-Gruppe gehörende BfV Bank für Vermögen AG ergänzt das Angebot mit umfassenden Vermögensverwaltungskonzepten und einem Haftungsdach. Das intelligente und maßgeschneiderte Serviceangebot kombiniert persönliche Betreuung vor Ort und zentral mit modernen technischen Werkzeugen zur Vertriebsunterstützung – darunter die Vertriebs- und Serviceplattform DIVA für Finanz- und Versicherungsexperten sowie die Kunden-App „Ihr FinanzCockpit“.

Als verlässliche Heimat für selbstständige Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler verfolgt die BCA das Ziel, die Unabhängigkeit ihrer Vertriebspartner langfristig zu sichern. Die BCA steht ihnen mit umfassenden Serviceleistungen zur Seite – beim Aufbau, bei der Entwicklung und dem Erhalt ihres Lebenswerks.

