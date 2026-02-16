BCA insider-Magazin: Wendig und überzeugend

Performance: ein Schnellboot, das wegen seiner Wendigkeit und Agilität die großen Dickschiffe/Wettbewerber in Sachen Wertentwicklung weit hinter sich lässt. Für die Fondsmanager Max Stillger und Thilo Müller, seit mehr als zwei Jahrzehnten geschäftsführende Gesellschafter der MB Fund Advisory GmbH, ist der enge Draht zum Management der Portfoliounternehmen ein zentraler Faktor des Erfolgsgeheimnisses. +19 Prozent Performance YTD (Stichtag 30. September) sind eine Hausnummer. Damit rangiert der MB Fund Max Global weit vor bekannten Wettbewerbern. Auch der fünf- bzw. zehnjährige Performancevergleich spricht für die beiden.

Gehen dabei Performance und Größe des Fondsvolumens immer Hand in Hand? Nein, das zeigt sich eindrucksvoll am Bsp. desDer Mischfonds mit 20-jähriger Historie und globaler Ausrichtung kann bei einer flexiblen Quote mehrerer Asset-Klassen (z. B. Aktien, Renten, Genussscheine, Rohstoffe, Drittfonds usw.) quer über den Globus investieren. Das Resultat kann sich mehr als sehen lassen. Nicht nur kurz-, sondern eben auch langfristig. Der Erfolg des Fonds (AuM mehr als 40 Mio. Euro, vier Sterne bei Morningstar) spricht Bände.Megathemen, die die Zeit überdauern, sind ein Performancetreiber. Technologiewerte, Aktien aus den Bereichen erneuerbare Energien, Rohstoffe/Edelmetalle sowie Gesundheit lassen sich in der breiten Portfoliostruktur finden. Weitere Pfeiler der Strategie sind die Basisausstattung mit internationalen Value-Aktien sowie die Gleichgewichtung der Titel. Keine Konzentration auf wenige Highflyer, sondern die Breite potenzieller Ertragslieferanten im Gepäck. Zudem kann der MB Fund Max Global bis zu zehn Prozent in andere Fonds beimischen, um spezielle Themen, Regionen und Investmentstile abzudecken – sozusagen die „Diversifikation in der Diversifikation“.Aktuell befinden sich 47 Aktien und 22 Anleihen im Portfolio. Die Aktienquote beträgt ca. 66 Prozent; der Bondsanteil beläuft sich auf zwölf Prozent. Die Anteile beigemischter Fonds und Zertifikate (erwähnenswert aktuell ein Silber-Zertifikat) kommen zusammen auf rd. 20 Prozent. Derivate sind für Stillger, der mit eigenem Vermögen als größter Einzelinvestor im Fonds investiert ist, kein Thema. Gewinne mitzunehmen und generell antizyklisch zu agieren, passt in die Denke des Fondsmanagers. So wurde etwa die Aktie von Novo Nordisk im Peak verkauft und das US-Exposure nach Trumps Zoll-Wirrwarr bedeutend reduziert. Blickt man auf die Neuaufnahmen, Aufstockungen bzw. Verkauf und Reduzierung einzelner Positionen, so wird schnell deutlich, dass hier aktives Management gelebt wird.Das Silber-Zertifikat stellt aktuell (performancegetrieben) die größte Position dar, gefolgt von der Aktie der Deutsche Rohstoff AG, die sich seit dem Frühjahr wieder in einem starken Aufwärtstrend befindet. Prominent vertreten ist auch die Ernst Russ AG. Die Reederei vermeldete jüngst, dass sie ihr Betriebsergebnis deutlich im Vorjahresvergleich steigern konnte. Fündig werden Stillger und Müller auch in Afrika. Naspers ist ein globaler Internetkonzern und einer der größten Technologieinvestoren weltweit. Über die Beteiligungsgesellschaft Prosus konzentriert sich der Konzern auf den Aufbau bedeutender Unternehmen u. a. in den Bereichen Zahlungsverkehr und FinTech sowie Bildungstechnologie in Märkten wie Europa, Indien und Brasilien. Zusammengerechnet bilden die beiden Unternehmen sogar die größte Einzelposition im Fonds.Wie Gewinne mitzunehmen sind, zeigt Stillger beispielhaft an der BVB-Aktie, die zwischen 2015 und 2018 immer unter den Top-drei-Positionen im Fonds war und mit ordentlichem Plus veräußert wurde. Aktuell – der Kurs der Aktie ist auf unter 3,60 Euro heruntergekommen – befindet sich der Wert durchaus wieder auf der Kaufliste. Ähnliches Szenario beim chilenischen Unternehmen SQM, das Lithium fördert. Lithium ist ein leichtes Metall, das v. a. in Batterien für Elektroautos und mobile Geräte eingesetzt wird und dessen Nachfrage rasant steigt.Der MB Fund Max Global ist ein Basisinvestment für den langfristigen Vermögensaufbau. Das Fondsmanagement hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass es den Vergleich zu Dickschiffen anderer Gesellschaften nicht zu scheuen braucht. Ganz im Gegenteil. Einer klaren Strategie folgend und stets am Puls der Zeit, ist die Wertentwicklung sowohl kurz- als auch längerfristig überzeugend. Viele Faktoren, u. a. der enge Draht zum Management der Portfoliogesellschaften und das eigene finanzielle Engagement im Fonds, sind für den bisherigen Erfolg ausschlaggebend. Insofern trägt der MB Fund Max Global als globaler flexibler Mischfonds eine klare, unverwechselbare Handschrift und ist gut aufgestellt.