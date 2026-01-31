BCA insider-Magazin: Mit smarten Tools Zeit sparen

Die BCA AG hat sich umgehört, wie Makler von ihrem Angebot an smarten Tools und digitalen Prozessen in ihrem Alltag profitieren und ihren Vertrieb stärken. Die Tools unterstützen gut, sodass Zeit für die Kundenberatung bleibt.



Michael Birk ist Vorstand der Birk & Partner Finanz- und Immobilienmakler mit Sitz in Straubing. Seinem Team und ihm helfen die digitalen Prozesse in der DIVA sehr dabei, in der Beratung und v. a. auch bei der Beantragung effizient zu arbeiten. „Durch die logischen Abläufe kann man nichts vergessen und auch die Kunden sehr transparent informieren sowie Vorgänge gut dokumentieren“, sagt Birk. Die Finanzmakler haben die Investmentshops der Bank für Vermögen auf sich personalisieren lassen und auf ihrer Website integriert. So sei es z. B. möglich, Infos zur Vermögensverwaltungsstrategie B&P ETF Global von Birk & Partner sowie die ETF-Modellportfolios des Hauses bei Kundenberatungen direkt vor Ort zu zeigen und detailliert zu besprechen. „Alternativ ist es so ganz einfach, die Links zur eigenen Recherche sowie für den selbstständigen Abschluss an Interessenten zu versenden“, nennt Birk einen weiteren Vorteil. Die IFC-App nutzten die Kunden derzeit hauptsächlich, um über ihre bestehenden Investments auf dem Laufenden zu bleiben, ohne sich ggf. in mehrere bestehende Depots einzeln einloggen zu müssen. Darüber hinaus sagt Birk: „Besonders gerne nutzen wir den neuen Investmentvergleich in der DIVA. Gut ist hierbei v. a., dass man nicht mehr zu externen Anbietern abspringen muss.“ Auch das Kampagnen-Tool sei eine tolle Anwendung, die man zukünftig noch häufiger für die Kommunikation mit Kunden einsetzen wolle.



Zur digitalen Unterstützung durch die BCA AG sagt Michael Hater, Senior Business Consultant und Geschäftsführer der WWS Werdener Wertpapier Service GmbH, Essen: „Ich arbeite seit 25 Jahren gerne mit der BCA AG zusammen und habe gute Erfahrungen mit der Zusammenarbeit gemacht. Gerade in den letzten fünf Jahren wurden viele digitale Entwicklungen vorangetrieben.“ Sein Geschäftsfeld sei überwiegend der Investmentbereich, das Versicherungsgeschäft mache etwa 15 Prozent aus. Im Alltag nutze er sehr gerne die Strecken für die Depoteröffnung, da sie rechtssicher und einfach zu bedienen seien. Auch ließe sich darüber sehr gut mit dem Kunden interagieren. Besonders die Möglichkeit, dass die Kunden die Anträge und Formulare digital unterschreiben könnten, gefalle ihm sehr gut. „Positiv ist auch hervorzuheben, dass die Software permanent weiterentwickelt wird und die Wünsche der Makler sukzessive umgesetzt werden. Denn gerade im Software-Bereich bedeutet Stillstand Rückschritt. Ich fühle mich als Makler bei der BCA AG gut aufgehoben“, unterstreicht Hater.



Nicolas Ausing ist Leiter der Nicolas Ausing Financial Consulting in Geltendorf. Laut Ausing sind im modernen Makleralltag digitale Tools zur Verwaltung und Beratung kein „Nice-to-have“, sondern zwingend notwendig. Er sagt: „Die BCA unterstützt uns dabei mit ihren Lösungen immens.“ Durch die volle Integration der Kunden- und Vertragsdaten sowie die Vergleichsrechner wie fb xpert und NAFI erleichtere DIVA den Finanzexperten die Verwaltung des gesamten Kundenstamms. „Besonders hervorheben möchte ich das mit dem MVP verbundene Kampagnentool, mit dem wir unsere Vertriebsaktionen planbar und effizient organisieren können – ein echter Mehrwert“, so Ausing. Alles in allem verschlankten die Tools die Arbeitsabläufe der Financial Consulting deutlich und gäben den Finanzexperten mehr Raum, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Kunden. Auch die beiden Tools FinanzCockpit und Investment-Shop seien aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. „Das FinanzCockpit schließt eine Lücke, die wir als Makler in der heutigen Zeit haben: Wir konkurrieren längst nicht nur mit Kollegen, sondern auch mit digitalen Plattformen wie Clark oder Finanzguru“, so Ausing. Kunden erwarteten heute einen smarten, ansprechenden und jederzeit verfügbaren Zugang zu ihren Unterlagen, Depots und Verträgen – am besten per App. Genau diese Erwartung könne man mit dem FinanzCockpit als White-Label-Lösung optimal erfüllen. Der Fondsshop sei aus vertrieblicher Sicht ebenfalls herausragend. Er ermögliche es dem Kunden, eigenständig seine gewünschte Investmentstrategie auszuwählen. „Da wir überwiegend über unsere Vermögensverwaltung arbeiten, verschafft uns der voll digitale Abschlussprozess über den Fondsshop eine spürbare Entlastung im Tagesgeschäft“, erläutert Ausing. In summa greift die Ausing Consulting auf die komplette Palette der BCA zurück – angefangen beim Herzstück, dem MVP DIVA. Darin nutze man selbstverständlich die Vergleichsrechner fb xpert, NAFI, Thinksurance und Comparit. Ergänzt werde dies durch das FinanzCockpit, das Kampagnentool sowie verschiedene Analysefunktionen. „Besonders hervorheben möchte ich die Möglichkeiten für Depotanalysen und Gegenüberstellungen – gerade im Investmentbereich setzt die BCA damit Maßstäbe, an die aktuell kaum ein anderer Anbieter heranreicht“, schließt Ausing.



„Wir sind ein recht junges Team und stehen deshalb smarten Tools sehr offen gegenüber. Daher freut es uns sehr, dass die BCA AG schon vor vielen Jahren erkannt hat, dass dies die Zukunft ist, und perspektivisch nicht nur unseren Arbeitsalltag erleichtern, sondern auch revolutionieren wird“, sagt Christopher Brielich, Geschäftsführer der Wilhelm & Brielich Finanzberatung OHG mit Sitz in Ronnenberg. Durch die Arbeit mit smarten Tools werde man schneller, effizienter und habe am Ende mehr Zeit für das, was am meisten Spaß mache: die Kundenberatung. Das von der BCA AG bereitgestellte Kampagnen-Tool helfe hier z. B. sehr, denn so könne man innerhalb des Kundenbestandes sehr schnell die gewünschte Zielgruppe eruieren und kontaktieren. „Das Tool hilft uns dabei, geeignete Mailings zu verfassen und diese direkt aus der DIVA, dem Kundenverwaltungsprogramm, zu versenden. Meines Wissens bietet die BCA auch Themenvorschläge an, sodass man hier auch nicht viel Zeit für Überlegungen aufbringen muss. Das alles spart uns viel Zeit und letztlich auch Kosten“, unterstreicht Brielich. Der Investment-Shop und das FinanzCockpit seien im Arbeitsalltag fest verankert. „Der Investment-Shop ist wirklich klasse, weil wir darüber die Möglichkeit bekommen, dass unser Kunde auch über uns das Fondsdepot für sein minderjähriges Kind oder das Depot für seine eigenen vermögenswirksamen Leistungen abschließen kann“, nennt Brielich einen Vorteil. Oftmals seien beide Vorhaben mit kleinen Sparraten versehen. Das führe zu wenig Ertrag, insb. wenn dem noch eine zeitintensive Wertpapierberatung vorausgehe. Versende man aber den Link zum Investment-Shop, könne der Kunde das gewünschte Depot selbst eröffnen. Somit bekomme er sein Bedürfnis befriedigt und man könne sich auf die wirtschaftlich sinnvolle Kundenberatung konzentrieren. „Das FinanzCockpit ist eine wirklich grandiose Sache und lässt sich spielend leicht nutzen – sei es über den Browser oder über die App“, so Brielich. Man sei voll davon überzeugt, jeder nutze es bei der Finanzberatung auch selbst und entsprechend biete man diese Möglichkeit auch jedem Kunden an. Gerade die App komme bei den Kunden gut an, da sie kostenlos sei und u. a. eine tolle Übersicht über die vorhandenen Verträge, diverse Versicherungen, Depots, Tages- und Festgeldkonten oder auch andere Vermögenswerte biete. Ebenfalls einen Mehrwert biete das Dokumentencenter, denn hier würden fast alle Unterlagen, die der Kunde normalerweise postalisch erhalte, auch digital eingestellt. Ein schöner Service v. a. für die Menschen, die papierlos werden wollten. „Gerade dieses Tool hilft uns dabei, dass wir uns gegenüber anderen Mitbewerbern abgrenzen können. Es gibt genügend Menschen, die sich so einen digitalen Service wünschen oder ihn gar erwarten. Dass wir dies als recht kleines Maklerhaus können, macht uns glücklich, denn wir sind davon überzeugt, dass der Versicherungsmakler auf das Handy seiner Kunden muss“, resümiert Brielich.

