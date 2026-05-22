BCA HEIMSPIEL 2026 in Mainz überzeugt mit Praxisfokus und starkem Austausch
Das BCA HEIMSPIEL 2026 hat am 12. Mai in der MEWA Arena in Mainz gezeigt, wie groß der Bedarf an Einordnung, konkreten Vertriebsimpulsen und persönlichem Austausch in einem komplexer werdenden Markt ist
BCA Digital Hub
Konsequent praxisausgerichtet war auch der Blick auf operative Entlastung. Als Servicemanufaktur versteht sich die BCA als Partner, der Prozesse vereinfacht, Aufgaben bündelt und Expertise verfügbar macht und dies mit dem Ziel, Freiräume für Beratung zu schaffen. Dazu passt der Ausbau digitaler Prozessunterstützung rund um die Vermittlerplattform DIVA: Finanzberatung muss heute schnell, rechtssicher und intuitiv funktionieren – ohne die persönliche Komponente zu verlieren.
Vor diesem Hintergrund wurde auf dem HEIMSPIEL auch der BCA Digital Hub als Brücke zwischen DIVA und der digitalen Arbeitswelt vorgestellt: Über den Digital Hub lässt sich DIVA mit über 1.600 Tools und Apps verknüpfen und dies flexibel und ohne Programmierkenntnisse. Vermittler können dabei zwischen einem Managed-Service (Konzeption und technische Umsetzung durch die BCA gemeinsam mit dem Maklerbetrieb) oder dem eigenständigen Aufbau eigener Automatisierungen wählen.
Altersvorsorgedepot: BCA unterstützt Vermittler mit
Überblick und Lösungen
Ein zweites Schwerpunktthema war die Reform der privaten Altersvorsorge: Zum 1. Januar 2027 startet mit dem Altersvorsorgereformgesetz eine neue Phase der Vorsorge. Dies kapitalmarktnäher, mit mehr Eigenverantwortung und zugleich steigenden Anforderungen an Beratung, Produktauswahl und Dokumentation. Das Altersvorsorgedepot wird den Markt zusätzlich verändern und den Wettbewerb verschärfen. Die BCA bündelt dazu Einordnung und operative Unterstützung für Vermittler, unter anderem über eine eigene Themenseite. Unter https://www.bca.de/ altersvorsorgedepot/ finden Vermittler und Medien den zentralen Einstieg in das Thema Altersvorsorgedepot.
Inhaltlich verfolgt die BCA dabei einen klar operativen Anspruch: Regulatorische Vorgaben werden in praktikable Beratungskonzepte übersetzt, leistungsfähige Produktanbindungen bereitgestellt und digitale Lösungen für effiziente, rechtssichere Dokumentationsprozesse angeboten. Parallel arbeitet eine Inhouse-Projektgruppe an marktfähigen Umsetzungen für den Vermittlermarkt.
Keynote von Urs Meier
Einen inhaltlichen Akzent setzte die Keynote von Urs Meier, einer der bekanntesten ehemaligen internationalen Spitzenschiedsrichter. Sein Blick auf Entscheidungen unter Druck, Haltung und Verantwortung traf einen Nerv, denn Komplexität, Zeitdruck und Dokumentationspflichten prägen den Alltag unabhängiger Vermittler zunehmend. Neben den fachlichen Inhalten war auch der persönliche Austausch ein zentrales Element des HEIMSPIELs. Das Abend-Event ab 18:00 Uhr rundete die Veranstaltung ab und bot Raum für vertiefte Gespräche und nachhaltiges Networking.