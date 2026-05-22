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BCA HEIMSPIEL 2026 in Mainz überzeugt mit Praxisfokus und starkem Austausch

Das BCA HEIMSPIEL 2026 hat am 12. Mai in der MEWA Arena in Mainz gezeigt, wie groß der Bedarf an Einordnung, konkreten Vertriebsimpulsen und persönlichem Austausch in einem komplexer werdenden Markt ist

(lifePR) (Oberursel, )
Mit dem BCA HEIMSPIEL 2026 hat die BCA AG ihre zentrale Branchenmesse erstmals in der MEWA Arena in Mainz ausgerichtet und dies mit erfolgreichem Verlauf und guter Resonanz. Rund 300 Teilnehmer nutzten das offene Format mit Ausstellern, Workshops und Keynote. Im Zentrum standen umsetzbare Ansätze für die Maklerpraxis und die Frage, wie Entscheidungen unter Druck gelingen. Das Format setzte erneut bewusst auf Praxisnähe und Austausch: Neben 30 Ausstellern und einem umfangreichen Workshop-Programm standen kurze, konkret verwertbare Lerneinheiten im Vordergrund.

BCA Digital Hub

Konsequent praxisausgerichtet war auch der Blick auf operative Entlastung. Als Servicemanufaktur versteht sich die BCA als Partner, der Prozesse vereinfacht, Aufgaben bündelt und Expertise verfügbar macht und dies mit dem Ziel, Freiräume für Beratung zu schaffen. Dazu passt der Ausbau digitaler Prozessunterstützung rund um die Vermittlerplattform DIVA: Finanzberatung muss heute schnell, rechtssicher und intuitiv funktionieren – ohne die persönliche Komponente zu verlieren.

Vor diesem Hintergrund wurde auf dem HEIMSPIEL auch der BCA Digital Hub als Brücke zwischen DIVA und der digitalen Arbeitswelt vorgestellt: Über den Digital Hub lässt sich DIVA mit über 1.600 Tools und Apps verknüpfen und dies flexibel und ohne Programmierkenntnisse. Vermittler können dabei zwischen einem Managed-Service (Konzeption und technische Umsetzung durch die BCA gemeinsam mit dem Maklerbetrieb) oder dem eigenständigen Aufbau eigener Automatisierungen wählen.

Altersvorsorgedepot: BCA unterstützt Vermittler mit
Überblick und Lösungen

Ein zweites Schwerpunktthema war die Reform der privaten Altersvorsorge: Zum 1. Januar 2027 startet mit dem Altersvorsorgereformgesetz eine neue Phase der Vorsorge. Dies kapitalmarktnäher, mit mehr Eigenverantwortung und zugleich steigenden Anforderungen an Beratung, Produktauswahl und Dokumentation. Das Altersvorsorgedepot wird den Markt zusätzlich verändern und den Wettbewerb verschärfen. Die BCA bündelt dazu Einordnung und operative Unterstützung für Vermittler, unter anderem über eine eigene Themenseite. Unter https://www.bca.de/ altersvorsorgedepot/ finden Vermittler und Medien den zentralen Einstieg in das Thema Altersvorsorgedepot.

Inhaltlich verfolgt die BCA dabei einen klar operativen Anspruch: Regulatorische Vorgaben werden in praktikable Beratungskonzepte übersetzt, leistungsfähige Produktanbindungen bereitgestellt und digitale Lösungen für effiziente, rechtssichere Dokumentationsprozesse angeboten. Parallel arbeitet eine Inhouse-Projektgruppe an marktfähigen Umsetzungen für den Vermittlermarkt.

Keynote von Urs Meier

Einen inhaltlichen Akzent setzte die Keynote von Urs Meier, einer der bekanntesten ehemaligen internationalen Spitzenschiedsrichter. Sein Blick auf Entscheidungen unter Druck, Haltung und Verantwortung traf einen Nerv, denn Komplexität, Zeitdruck und Dokumentationspflichten prägen den Alltag unabhängiger Vermittler zunehmend. Neben den fachlichen Inhalten war auch der persönliche Austausch ein zentrales Element des HEIMSPIELs. Das Abend-Event ab 18:00 Uhr rundete die Veranstaltung ab und bot Raum für vertiefte Gespräche und nachhaltiges Networking.

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BCA AG

Seit 1985 steht der Allfinanz-Maklerpool BCA mit Sitz in Oberursel im Taunus für echte Unabhängigkeit freier Vermittler sowie für umfassende Unterstützung durch persönliche und digitale Serviceleistungen. Mit rund 8.800 Vertriebspartnern und 120 Mitarbeitenden betreut die BCA rund 8 Mrd. Euro Assets under Administration sowie 330.000 Versicherungsverträge mit jährlichen Beiträgen von insgesamt 250 Mio. Euro. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 80 Mio. Euro.

Mit dem Leistungsversprechen „Gemeinsam mehr erreichen“ unterstützt die BCA sämtliche Geschäftsmodelle im Versicherungs-, Vorsorge- und Investmentvertrieb – partnerschaftlich, flexibel und zukunftsorientiert. Sie bietet Zugang zu über 200 Produktanbietern im Geschäftsfeld Versicherung und Vorsorge und zu mehr als 8.000 Investmentfonds. Die zur BCA-Gruppe gehörende BfV Bank für Vermögen AG ergänzt das Angebot mit umfassenden Vermögens-verwaltungskonzepten und einem Haftungsdach. Das intelligente und maßgeschneiderte Serviceangebot kombiniert persönliche Betreuung vor Ort und zentral mit modernen technischen Werkzeugen zur Vertrieb-sunterstützung – darunter die Vertriebs- und Serviceplattform DIVA für Finanz- und Versicherungs-experten sowie die Kunden-App „Ihr FinanzCockpit“.

Als verlässliche Heimat für selbstständige Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler verfolgt die BCA das Ziel, die Unabhängigkeit ihrer Vertriebspartner langfristig zu sichern. Die BCA steht ihnen mit umfassenden Serviceleistungen zur Seite – beim Aufbau, bei der Entwicklung und dem Erhalt ihres Lebenswerks.

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