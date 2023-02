Zustiftung als Weg für dauerhaftes Engagement und Mitgestaltung

Die BBBank Stiftung fördert seit vielen Jahren gemeinnützige Projekte und stärkt damit das Gemeinwohl. Mit ihrer Arbeit trägt sie dazu bei, dass Bildungsgerechtigkeit gefördert wird, kranken Kindern und Jugendlichen besser geholfen werden kann und dass die Gesellschaft insgesamt solidarischer und zukunftsfähiger wird. Doch die Stiftung kann diese Aufgaben nicht alleine meistern – sie braucht die Unterstützung von Menschen, die sich zusammen mit ihr engagieren möchten.Eine Möglichkeit, sich auf besondere Weise mit der BBBank Stiftung zu verbinden, ist die Zustiftung. Dabei handelt es sich um eine Zuwendung, die dauerhaft in das Vermögen der Stiftung eingebracht wird und damit langfristig zur Förderung von gemeinnützigen Projekten beiträgt. Anders als bei einer herkömmlichen Spende wird die Zustiftung nicht direkt ausgegeben, sondern bleibt als Kapitalstock erhalten und generiert Erträge, die wiederum für gemeinnützige Förderungen genutzt werden.Warum lohnt es sich, eine Zustiftung bei der BBBank Stiftung zu tätigen? Die Vorteile liegen auf der Hand: Über diesen Weg können, ohne Zeitaufwand und Kosten, gezielt eigene Wunschprojekte oder auch stiftungseigene Projekte unterstützt werden. In beiden Fällen tun Stifterinnen und Stifter dauerhaft Gutes – auch über den eigenen Tod hinaus. Eine Zustiftung ist somit ein einfaches und sinnvolles Instrument, um das eigene Engagement strukturiert zu gestalten und einen dauerhaften Beitrag zur positiven Entwicklung unserer Gesellschaft zu leisten.Die BBBank Stiftung bietet dazu ein attraktives Modell an: Bereits ab 20.000 Euro kann man sich als ZustifterIn einbringen und damit Teil der stetig wachsenden Stiftergemeinschaft werden. Ab einer Zustiftungshöhe von 50.000 Euro kann man sogar selbst bestimmen, welches gemeinnützige Projekt die regelmäßige Ausschüttung erhalten soll. Je höher die Zustiftung ausfällt, desto größer ist auch der Anteil an Erträgen, die durch den Kapitalstock erwirtschaftet werden. Damit haben ZustifterInnen die Möglichkeit, sich aktiv an der Gestaltung der Förderarbeit zu beteiligen.Die BBBank Stiftung steht allen Mitmenschen, die sich für das Gemeinwohl engagieren möchten, offen. Mit einer Zustiftung bei der BBBank Stiftung kann jeder Einzelne einen Beitrag dazu leisten, dass gemeinnützige Projekte nachhaltig gefördert werden und dass die Welt ein Stückchen besser wird. Weitere Informationen zum Zustiftungsmodell und zur Arbeit der BBBank Stiftung finden Sie unter https://www.bbbank-stiftung.de/...