UKSH erhält 50.000 Euro von BBBank Stiftung, um kranken Kindern Freude zu schenken

Grundlage waren viele Spenden während Weihnachtsaktion 2023

Dank der Großzügigkeit vieler Spender:innen sowie der BBBank hat die BBBank Stiftung ihre Weihnachtspendenaktion 2023 kürzlich mit einem beeindruckenden Gesamtergebnis von 530.000 Euro beendet. Die Aktion ist jungen Patienten gewidmet, die in der Weihnachtszeit oder darüber hinaus in der Klinik bzw. in Hospizbetreuung sind. „Unser Ziel ist es, Vorhaben zu fördern, die den Kindern schöne Erlebnisse ermöglichen und dadurch zum Genesungsprozess beitragen.“ führt Vorstandsmitglied Ralf Baumann aus.



So konnte sich das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) am 26. Januar 2024 über eine Unterstützung in Höhe von 50.000 Euro freuen. "Wir sind glücklich, dass wir gemeinsam kranken Kindern Lichtblicke schenken und dabei helfen können, den stationären Aufenthalt zu erleichtern.“ betonen die lokalen Projektpaten Hauke Clausen und Kai Mescheder von der BBBank Kiel. Die symbolische Spendenübergabe erfolgte am Campus Kiel an Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jens Scholz, CEO des UKSH und UKSH Freunde- und Fördervereins, und Pit Horst, Geschäftsführer des UKSH Freunde- und Fördervereins.



Damit wird die wertvolle Arbeit der UKSH-Klinikclowns an den Standorten Kiel und Lübeck mit je 12.500 Euro unterstützt. Zusätzlich fließen 25.000 Euro in ein Kreativset zum Malen und Rätseln, welches speziell für jährlich mehr als 5.000 kleine Patientinnen und Patienten an beiden Standorten sowie für mehr als 400 Kinder in den UKSH-Kitas gestaltet wird.



„Wir sind sehr dankbar, die BBBank zusammen mit der BBBank Stiftung als treuen Partner an unserer Seite zu wissen. Bereits in der Vergangenheit wurden viele Gutes tun!-Projekte des UKSH Freunde- und Fördervereins mit insgesamt 53.500 Euro unterstützt. Herzlichen Dank für das sehr wertvolle Engagement von nunmehr über 100.000 Euro“, so Horst.



Bundesweit unterstützt die BBBank Stiftung Kinderstationen in Krankenhäusern, Kinderhospize bzw. Fördervereine aus dem großartigen Ergebnis der Spendenaktion. Es gibt viele Möglichkeiten, um schöne Erlebnisse zu schenken - zum Beispiel durch Besuche von Klinik-Clowns, tiergestützte Therapien, altersgerechte Musik- oder Theateraufführungen, eine fröhliche Feier, ein persönliches Geschenk oder die Erfüllung eines Herzenswunsches. Nachdem im Jahr 2023 bereits bundesweit Projekte für kranke Kinder in Höhe von 235.000 Euro gefördert wurden, sind weitere Aktivitäten aktuell in der Vorbereitung.