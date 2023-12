Großzügige Spende der BBBank Stiftung stärkt den Kinderschutzbund

Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung, hat am 20. Dezember 2023 eine bedeutende Gesamtspende in Höhe von 100.000 Euro an den Kinderschutzbund überreicht. Die symbolische Übergabe erfolgte im Rahmen eines persönlichen Besuches an Doris Möller-Espe, Geschäftsführerin des regionalen Kinderschutzbundes in Pforzheim und Enzkreis sowie an ihre Stellvertreterin Christina Mette.



Mit einem Betrag von 62.500 Euro wurden in verschiedenen Einrichtungen des Kinderschutzbundes sowohl Einzel- als auch Gruppengeschenke für rund 3.000 benachteiligte Kinder beschafft. Konkret freuen sich die betreuten Kinder in der Weihnachtszeit und darüber hinaus über Spielzeug, Musikinstrumente, Ausflüge, Tischtennisplatte oder gemeinsames Essen.



Zusätzlich wurden 37.500 Euro für den Kauf von 135 runderneuerten Lernlaptops bereitgestellt, um den Bildungszugang für Kinder in schwierigen Lebenssituationen zu verbessern. Dazu betont Baumann: "Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Kinderschutzbund in seiner wichtigen Arbeit erneut zu unterstützen. Denn wir möchten dazu beitragen, dass Kinder, die es besonders schwer haben, Hoffnung und Freude erleben können."



Der Kinderschutzbund ist bundesweit an über 430 Standorten aktiv und setzt sich seit vielen Jahren für das Wohl und die Rechte von Kindern ein. Möller-Espe hebt die grundsätzliche Bedeutung der Arbeit hervor: "Kinder sind unsere Zukunft, und es liegt in unserer Verantwortung, sie vor Gefahren zu schützen und ihre Entwicklung bestmöglich zu fördern. Die großzügige Spende der BBBank Stiftung ermöglicht es uns, konkret für das Wohl der Kinder bundesweit einzutreten und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Rund 6.000 Euro aus der Gesamtförderung kommen ganz direkt Kindern in Pforzheim zugute.“



Die Finanzmittel hat die Spendergemeinschaft der BBBank Stiftung im Rahmen der letztjährigen Weihnachtsaktion zur Linderung der Armut sowie der diesjährigen Aktion für mehr Bildungsgerechtigkeit zusammengetragen.