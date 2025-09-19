Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036362

BBBank Stiftung Herrenstr. 2-10 76133 Karlsruhe, Deutschland https://bbbank-stiftung.de
Ansprechpartner:in Herr Marco Angerbauer +49 721 91170156
Logo der Firma BBBank Stiftung

Gabriele Kellermann vertritt BBBank Stiftung beim Bürgerfest des Bundespräsidenten

Das zweitägige Fest würdigte das breite bürgerschaftliche Engagement in Deutschland und brachte Ehrenamtliche aus dem ganzen Land zusammen.

(lifePR) (Karlsruhe, )
Am 12. September 2025 nahm Gabriele Kellermann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung, am Bürgerfest des Bundespräsidenten im Park von Schloss Bellevue teil.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender betonten bei der Veranstaltung die zentrale Bedeutung des Ehrenamts für Zusammenhalt und Demokratie. Anlässlich des Festes waren rund 4.000 engagierte Frauen und Männer persönlich eingeladen – das diesjährige Motto lautete „Ehrensache – Ich bin dabei.“.

„Für mich war es ein sehr bewegender Moment: zu erleben, wie vielfältig das Ehrenamt ist und wie viele Herzen und Hände sich einsetzen, damit Gemeinschaft wächst“, so Kellermann. „Ehrenamt bedeutet Zusammenhalt, Menschlichkeit und das Vertrauen, dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Als Vorständin der BBBank Stiftung ist es mir ein Herzensanliegen, dieses Engagement sichtbar zu machen und zu stärken.“

Besonders erfreut zeigte sich Gabriele Kellermann über das Wiedersehen mit der Stiftung Lesen: Deren Einsatz für Lesekompetenz sei zentral, weil Lesen Türen öffne und Perspektiven schaffe. Die BBBank Stiftung unterstützt dieses Engagement unter anderem durch die Bereitstellung von (Vor-)Lese-Boxen für Kindergärten und Grundschulen.

Die BBBank Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahresende 1.000 Boxen, im Gegenwert von insgesamt 250.000 Euro, an Kindertagesstätten und Grundschulen in neun großen Städten in Deutschland zu verschenken. Jede (Vor-)Lese-Box enthält sorgfältig ausgewählte und von den Expertinnen und Experten der Stiftung Lesen geprüfte Bücher. Die Titel-Auswahl knüpft dabei an die Lebenswelten und Interessen der Kinder an und weckt so die Freude am Lesen und Entdecken.

BBBank Stiftung

Die BBBank Stiftung wurde von der BBBank eG im Jahr 2011 als Mitgliederstiftung errichtet, um gemeinsam Gutes zu tun. Erklärtes Ziel der Stiftung ist die Förderung gemeinnütziger Projekte mit aus Spenden und Zuwendungen (Zustiftungen) erhaltenen finanziellen Mitteln.

Unter dem Stiftungs-Motto „Von Menschen. Für Menschen“ unterstützt die BBBank Stiftung seit Ihrem Bestehen Projekte und Aktionen aus den Bereichen Bildung und Erziehung, Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Gesundheitswesen. Neben diesen Projekten bringt sich die Stiftung auch bei kurzfristigem Hilfebedarf ein, wie zum Beispiel im Falle der Corona-Pandemie, großen Flutkatastrophen in Deutschland oder im Rahmen des Ukraine-Kriegs.

Neben zahllosen privaten Spendern zählt die BBBank eG aus Karlsruhe zu den wichtigsten Förderern der Stiftung. Darüber hinaus verwaltet die BBBank Stiftung eine breite Vielfalt gemeinnütziger Wunschprojekte von Zustifter:innen. Das gesamte Stiftungsvermögen beträgt derzeit 9,72 Mio. Euro (Stand 31.08.2025).
Im Geschäftsjahr 2024 konnten Projektförderungen zur satzungsgemäßen Zweckerfüllung über 1,5 Mio. Euro geleistet werden.

Die BBBank Stiftung ist beim Regierungspräsidium Karlsruhe registriert (Aktenzeichen 14-0563.1) und vom Finanzamt Karlsruhe-Stadt (Steuernummer 35022/76972) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit. Für jede Spende auf das Konto der Stiftung (IBAN: DE 85 6609 0800 0009 9999 90) erstellt diese gern eine individuelle Zuwendungsbestätigung.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.