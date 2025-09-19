Gabriele Kellermann vertritt BBBank Stiftung beim Bürgerfest des Bundespräsidenten

Am 12. September 2025 nahm Gabriele Kellermann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung, am Bürgerfest des Bundespräsidenten im Park von Schloss Bellevue teil.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender betonten bei der Veranstaltung die zentrale Bedeutung des Ehrenamts für Zusammenhalt und Demokratie. Anlässlich des Festes waren rund 4.000 engagierte Frauen und Männer persönlich eingeladen – das diesjährige Motto lautete „Ehrensache – Ich bin dabei.“.



„Für mich war es ein sehr bewegender Moment: zu erleben, wie vielfältig das Ehrenamt ist und wie viele Herzen und Hände sich einsetzen, damit Gemeinschaft wächst“, so Kellermann. „Ehrenamt bedeutet Zusammenhalt, Menschlichkeit und das Vertrauen, dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Als Vorständin der BBBank Stiftung ist es mir ein Herzensanliegen, dieses Engagement sichtbar zu machen und zu stärken.“



Besonders erfreut zeigte sich Gabriele Kellermann über das Wiedersehen mit der Stiftung Lesen: Deren Einsatz für Lesekompetenz sei zentral, weil Lesen Türen öffne und Perspektiven schaffe. Die BBBank Stiftung unterstützt dieses Engagement unter anderem durch die Bereitstellung von (Vor-)Lese-Boxen für Kindergärten und Grundschulen.



Die BBBank Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahresende 1.000 Boxen, im Gegenwert von insgesamt 250.000 Euro, an Kindertagesstätten und Grundschulen in neun großen Städten in Deutschland zu verschenken. Jede (Vor-)Lese-Box enthält sorgfältig ausgewählte und von den Expertinnen und Experten der Stiftung Lesen geprüfte Bücher. Die Titel-Auswahl knüpft dabei an die Lebenswelten und Interessen der Kinder an und weckt so die Freude am Lesen und Entdecken.

