BBBank Stiftung unterstützt RTL-Kinderhaus in Köln

Für mehr Bildungsgerechtigkeit und bessere Zukunftschancen sozial benachteiligter Kinder

Die BBBank Stiftung setzt ihr Engagement für benachteiligte Kinder auch in 2023 fort. Am 21. Juni waren Gabriele Kellermann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung, sowie Birgit Schrowange, Kuratoriumsmitglied der BBBank Stiftung und Patin des RTL-Kinderhauses, in Köln, um in den besonderen Kinderalltag vor Ort hineinzuschnuppern. Im Rahmen des Besuchs wurden auch gut ausgestattete Schulranzen übergeben.



Das RTL-Kinderhaus in Köln bietet Kindern aus sozial benachteiligten Familien eine sichere und fördernde Umgebung. Neben Hausaufgabenbetreuung und gemeinsamen Mahlzeiten finden Kinder und Jugendliche dort einen Ort der Geborgenheit mit vielfältigen Möglichkeiten zur sinnvollen Freizeitgestaltung. Durch gezielte Fördermaßnahmen und Bildungsangebote werden die Kinder unterstützt und gestärkt - so entdecken sie ihre eigenen Talente und Fähigkeiten.



Die Übergabe der Schulranzen durch Gabriele Kellermann und Birgit Schrowange symbolisiert für die Kinder den Start in einen neuen Lebensabschnitt und soll sie nicht nur materiell unterstützen, sondern auch Mut und Zuversicht geben.



"Gern unterstützen wir auch dieses Jahr das RTL-Kinderhaus in Köln", so Kellermann, ,,damit helfen wir den Kindern, ihre Stärken zu entfalten und auf ihrem persönlichen Bildungsweg erfolgreicher zu sein. Wir sind überzeugt, dass jedes Kind das Recht auf eine chancengleiche Zukunft hat - und dies beginnt bereits mit einem gut ausgestatteten Schulranzen."



Die Förderung der Kinder in Köln steht beispielhaft für die Förderung auch an anderen Standorten. Die Gesamthilfe durch die BBBank Stiftung an die Stiftung RTL beträgt in 2023 bisher 60.000 Euro, wobei eine deutliche Ausweitung bis Ende des Jahres, auch an weitere Förderempfänger, geplant ist. Dies ist nur möglich dank vieler Spenderinnen und Spender sowie der BBBank. Für die Aktion - Gemeinsam für mehr Bildungsgerechtigkeit - sind weiterhin Spenden sehr willkommen.