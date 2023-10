BBBank Stiftung unterstützt Digitalisierung im Unterricht der Siegmund-Crämer-Schule

Mit Spende über 24.000 Euro wurden sechs neue Smartboards für die Förderschule der Lebenshilfe Bad Dürkheim angeschafft.

Freude herrschte bei den Schüler:innen und Lehrkräften vor, als Ende August die sechs neuen Smartboards in der Siegmund-Crämer-Schule der Lebenshilfe Bad Dürkheim installiert wurden. Durch die digitalen Helfer kann der Unterricht abwechslungsreicher und anschaulicher gestaltet werden. Hierdurch wird das Erreichen der Unterrichtsziele, welche vor allem Inklusion und Selbständigkeit im Fokus haben, erheblich erleichtert.



Die symbolische Übergabe erfolgte am 12. Oktober 2023 in den Räumen der Schule durch den Vorstandsvorsitzenden der BBBank Stiftung, Matthias Eder, an Sabine Welsch-Staub, Schulleiterin der Siegmund-Crämer-Schule, und Steffen Kopp, erweiterter Vorstand der Lebenshilfe.



"Wir freuen uns, dass wir die Siegmund-Crämer-Förderschule bei ihrem wichtigen Lehrauftrag unterstützen können. Bildung muss auf einfache Art und Weise allen zugänglich sein. Die interaktiven und multimedialen Funktionen der Boards werden den Unterricht bereichern und den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler besser gerecht.“ betont Eder.



„Der Einsatz digitaler Technik für Kinder und Jugendliche mit ganzheitlichem Förderbedarf bietet vielfältige Lernprogramme und Fördermöglichkeiten. So können sehr differenzierte Angebote gemacht werden. Auch werden Barrieren überwunden, die z.B. durch zusätzliche motorische oder Wahrnehmungsbeeinträchtigungen entstehen.“ führt Welsch-Staub zur Bedeutung der Boards für den Unterricht aus.



Zwei Schüler:innen zeigten gemeinsam mit der Schulleiterin im Rahmen einer Demonstration, wie diese Technik den Unterreicht bereichert.



Die Siegmund-Crämer-Schule, die Förderschule der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, gehört seit 1971 zum Angebot der Lebenshilfe Bad Dürkheim. Aktuell nehmen hier 117 Schüler in 13 Klassen am Unterricht teil. In diesem Jahr mussten aufgrund stark gestiegener Schülerzahlen sechs neue Klassenzimmer errichtet werden. Die Smartboards der BBBank Stiftung helfen unbürokratisch, dass auch diese Räume mit neuen digitalen Boards ausgestattet sind.



Diese Unterstützung ist ein gutes Beispiel, wie die BBBank Stiftung vielfältige Bildungsprojekte fördert. Ziel bei den IT-Spenden ist es, benachteiligten Kindern und Jugendlichen zeitgemäßes digitales Lernen und Arbeiten zu ermöglichen. Dies wird, soweit möglich, auch mit der nachhaltigen Nutzung von in Unternehmen ausgemusterter Hardware realisiert.