BBBank Stiftung unterstützt Bergwacht Schwarzwald mit 25.000 Euro

Die Förderung im Rahmen der vorausschauenden Katastrophenhilfe kommt der Beschaffung von Einsatz-Geländefahrzeugen zugute

Die Bergwacht Schwarzwald e.V. stellt bei Unfällen und Katastrophen wie z.B. Überschwemmungen vielfach ihr Können unter Beweis und kann sich über eine größere Spende der BBBank Stiftung freuen.



Mit der Spendenaktion „Hilfe nach Hochwasser-Katastrophe in Deutschland 2021“ konnte die BBBank Stiftung, dank zahlreicher Spenderinnen und Spender sowie der BBBank, bereits viele gemeinnützige Hilfsorganisationen und leidtragende Menschen im Flutgebiet unterstützen.



Im stark betroffenen Ahrtal kam auch die Bergwacht Schwarzwald mit ihrer Ausrüstung und den speziell ausgebildeten Bergretterinnen und Bergrettern zum Einsatz, um dort Menschen in Notlagen zu retten. Mit den nun neu angeschafften Einsatzfahrzeugen kann die Bergwacht auch in schwierigem Gelände und bei Katastrophen sicher agieren und zukünftig noch effektiver Hilfe leisten.



Am 28. Juni 2023 hat Tobias Rodrigues Pereira, Filialdirektor der BBBank Freiburg Kartoffelmarkt sowie lokaler Projektpate, den symbolischen Spendenscheck in Höhe von 25.000 Euro an Lutz Volker Scherer, Landesgeschäftsführer der Bergwacht Schwarzwald e.V., übergeben. „Wir freuen uns, dass wir die wichtige Arbeit der Bergwacht Schwarzwald unterstützen können und die neuen Fahrzeuge dabei helfen, die Ausrüstung für Notsituationen zu verbessern.“ betont Rodrigues Pereira.