BBBank Stiftung übergibt Spendenscheck an SyltKlinik in Wenningstedt

Mit der Weihnachtsspendenaktion 2021 konnte die BBBank Stiftung wieder eine beeindruckende Summe für krebskranke Kinder sammeln. Mit großer Freude überreicht Vorstandsmitglied Gabriele Kellermann den symbolischen Spendenscheck persönlich.

Seit mehr als zehn Jahren unterstützt die BBBank Stiftung mit regelmäßigen Spendensammlungen Projekte und Initiativen aus den Bereichen Bildung und Erziehung, Kinder- und Jugendhilfe sowie dem Gesundheitswesen. Einen Schwerpunkt bildet die jährliche Weihnachtsaktion. Mit ihr gelingt es der BBBank Stiftung regelmäßig, zusammen mit vielen Spenderinnen und Spendern sowie großzügigen Zuwendungen der BBBank, größere Summen zusammenzutragen.



Auch die Weihnachtsspendenaktion 2021 war ein großer Erfolg. Insgesamt kamen mehr als 430.000 Euro zusammen. Die Zielsetzung lautete „Konkrete Hilfen für krebskranke Kinder“. Entsprechend begünstigt wurden insgesamt 14 Elternhäuser, die Familienangehörigen von an Krebs erkrankten Kindern die Möglichkeit geben, diese auch in weiterer Entfernung vom Wohnort bei einer Krebstherapie zu begleiten. Darüber hinaus erhalten zwei Einrichtungen der Deutschen Kinderkrebsstiftung – das Waldpiraten-Camp und die SyltKlinik – finanzielle Unterstützung.



Die SyltKlinik in Wenningstedt ist ein Reha-Zentrum für krebskranke Kinder und deren Familien. Am 18. August erfolgte die offizielle Spendenübergabe über 120.000 Euro. Hiermit können z.B. die Sonderbetreuung von Handicap-Kindern, Geschwisterprojekte sowie interaktive Sport- und Bewegungsaktivitäten finanziert werden. Für die BBBank Stiftung hat Vorstandsmitglied Gabriele Kellermann persönlich den symbolischen Spendenscheck an Ingo Mansen, Leiter der SyltKlinik, und Jens Kort, als Vertreter der Deutschen Kinderkrebsstiftung, übergeben.



„Die SyltKlinik leistet einen enorm wichtigen Beitrag, Betroffenen den Umgang mit einer Krebserkrankung zu erleichtern“, weiß Gabriele Kellermann. „Es ist für mich ein Grund zur Freude, stellvertretend für die BBBank Stiftung und unsere zahlreichen Spenderinnen und Spender einen Beitrag leisten zu können, um diese vielschichtige Arbeit auch in Zukunft zu ermöglichen.“



„Zusätzlich zu der medizinischen Versorgung hat die Rehabilitation in der SyltKlinik die Zielstellung, die betroffenen Patientenkinder und deren Familien auf dem Weg zurück zur Normalität zu unterstützen und zu begleiten. Hier ist der ideale Ort, um neue Kraft zu schöpfen und durch die Unterstützung unserer Therapeuten neue Wege beschreiten zu können. Die Kinder erleben bei Sport, Spiel und Spaß sowie kreativem Gestalten, dass sie in ihrer Situation nicht allein sind. So können sie mit frischem Mut in die Zukunft schauen. Die Eltern haben selbstverständlich ebenfalls verschiedenste Möglichkeiten, sich physisch und psychisch therapieren zu lassen. Auch sie sind nach der Reha wieder wesentlich besser in der Lage, die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen und sich wieder als Familie zu verstehen. Die familienorientierte Arbeit der SyltKlinik hilft somit allen Familienmitgliedern, das Erlebte zu verarbeiten und gestärkt in ein normales Leben zurückzufinden. Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender der BBBank Stiftung, dass sie diese Menschen so großzügig unterstützen“, so Ingo Mansen.



Eine weitere persönliche Spendenübergabe durch einen Vertreter der BBBank Stiftung ist für den 22. August im Waldpiraten-Camp in Heidelberg geplant.