BBBank Stiftung startet Spendenaktion für mehr Bildungsgerechtigkeit

Mit einer Spende von 15 Euro kann einen Monat kostenlose Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung ermöglicht werden, um individuelle Lernbedürfnisse gezielt zu fördern.

Eine Spende in Höhe von 75 Euro finanziert die Anschaffung eines Schulranzens für Erstklässler, damit sie mit Selbstvertrauen, motiviert und gut ausgestattet in die Schule gehen können.

Mit 225 Euro kann ein runderneuerter Lern-Laptop gekauft werden, um digitalen Unterrichtsinhalten gerecht zu werden und den älteren Schülerinnen und Schülern moderne Lernmöglichkeiten zu geben.

Die BBBank Stiftung freut sich, den offiziellen Start ihrer neuen Spendenaktion für mehr Bildungsgerechtigkeit bekannt zu geben. Die Stiftung setzt sich seit Jahren dafür ein, Bildung für alle Kinder und Jugendliche zu verbessern und damit Chancen für eine erfolgreiche Zukunft zu öffnen. Die neue Spendenaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt in diesem Bestreben.Der Bildungsbericht 2022, erstellt unter der Federführung des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und -information, verdeutlicht drei wesentliche Risikofaktoren für Kinder: den niedrigen Bildungsstand der Eltern, die elterliche Erwerbslosigkeit sowie die Armutsgefährdung des Haushalts. So war im Jahr 2020 bereits jede vierte minderjährige Person von mindestens einem dieser Faktoren betroffen. Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund sowie Einzelkinder von Alleinerziehenden sind mit 48% überdurchschnittlich häufig betroffen. Bei drei Kindern in einer Alleinerziehendenfamilie steigt das Risiko sogar auf 77%. Darüber hinaus erreichen nur 31% der Jugendlichen aus benachteiligtem Umfeld die Hochschulreife, bei Heranwachsenden aus einem privilegierten Elternhaus sind es jedoch 79%."Wir sind davon überzeugt, dass Bildung ein entscheidender Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft ist", erklärt Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung. "Leider haben nicht alle Kinder die gleichen Chancen auf eine gute Bildung. Mit unserer Spendenaktion möchten wir dazu beitragen, diese Ungleichheiten zu überwinden und denjenigen, die Unterstützung benötigen, eine bessere Perspektive zu öffnen."Die BBBank Stiftung hat drei Beispiele zusammengestellt, um zu verdeutlichen, welchen Einfluss Spenden (zusammen mit der BBBank-Aufstockung) haben können:"Wir können die bestehenden Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen", betont Baumann. "Wenn es uns gelingt, die Bildungsungerechtigkeit zu reduzieren, profitiert nicht nur jeder Einzelne, sondern unsere gesamte Gesellschaft. Wir laden daher herzlich dazu ein, sich an unserer Spendenaktion zu beteiligen. Die gesammelten Spenden kommen direkt den benachteiligten Kindern und Jugendlichen zugute."Die BBBank verdoppelt alle vom 12.05. bis 10.07.2023 eingehenden Spenden bis zu einem maximalen Gesamtbetrag von 150.000 Euro.Mehr Informationen zum Projekt hier