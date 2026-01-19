Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048354

BBBank Stiftung Herrenstr. 2-10 76133 Karlsruhe, Deutschland https://bbbank-stiftung.de
Ansprechpartner:in Herr Marco Angerbauer +49 721 91170156
Logo der Firma BBBank Stiftung

BBBank Stiftung spendet 25.000 Euro an StudyTutors e.V.

Bildung eröffnet im Leben viele Entwicklungsmöglichkeiten. Ehrenamtliche Nachhilfe unterstützt dabei.

(lifePR) (Karlsruhe, )
Nicht alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Startchancen. Nationale und internationale Studienergebnisse zeigen: In Deutschland hängt der Bildungserfolg noch immer stark von der sozialen Herkunft ab. Um diesem Problem zu begegnen, engagieren sich im studentischen Verein StudyTutors e.V. über 3.000 Ehrenamtliche an 43 Standorten in Deutschland.

StudyTutors e.V. vermittelt kostenlose Nachhilfe an Schüler*innen aus einkommensschwachen Familien. Durch eine 1:1 Lernbegleitung mit ehrenamtlichen, studierenden Nachhilfelehrkräften können schulische Herausforderungen gemeistert und selbstständiges Lernen gefördert werden. Im Sinne einer ganzheitlichen Betreuung soll dabei auch die Beziehung zwischen Tutor und Schüler im Mittelpunkt stehen, weshalb zusätzlich gemeinsame Freizeitaktivitäten oder der Besuch kultureller Veranstaltungen von StudyTutors unterstützt werden. Darüber hinaus schafft der gemeinnützige Verein die Basis für erfolgreiches Lernen, indem er notwendige Materialen finanziert und Zugang zu weiteren, auch digitalen, Bildungsmöglichkeiten eröffnet.

Die BBBank Stiftung unterstützt aktuell mit 25.000 Euro für die Standorte Heidelberg, Mannheim, Freiburg, Regensburg und Trier. Durch die erneute umfangreiche Spende soll das StudyTutors-Angebot weiter ausgebaut werden, um auch künftig möglichst viele Schüler wirksam zu begleiten.

Am Freitag, 16. Januar 2026, überreichte Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung (im Bild links), in Heidelberg den Spendenscheck an Yannik Trabold, Mitglied der Standortleitung Heidelberg und im Bundesvorstand, sowie an Leticia Wey, ebenfalls Mitglied der lokalen Standortleitung.

„Die Förderung von Bildungsgerechtigkeit ist uns seit Jahren wichtig, denn durch erfolgreiches Lernen wird der Grundstein für Chancengleichheit, soziale Integration und die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft gelegt. Zudem ist es vorbildlich, wie viele Studierende sich über StudyTutors ehrenamtlich für bessere Startchancen einsetzen.“ betont Baumann.

„Wir danken der BBBank Stiftung herzlich für die erneute großzügige Unterstützung und erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Förderung ermöglicht es uns gezielt dort anzusetzen, wo der Bedarf am größten ist und immer mehr Schüler*innen dabei zu helfen, gesellschaftliche Hürden im Bildungssektor zu bewältigen.“ so Trabold und Wey.

Die symbolische Spendenübergabe erfolgte in der Stadtbücherei Heidelberg, welche umfangreiches Wissen allen Bevölkerungsgruppen zugänglich macht und sich als Lernort anbietet.   

BBBank Stiftung

Die BBBank Stiftung wurde von der BBBank eG im Jahr 2011 als Mitgliederstiftung errichtet, um gemeinsam Gutes zu tun. Erklärtes Ziel der Stiftung ist die Förderung gemeinnütziger Projekte mit aus Spenden und Zuwendungen (Zustiftungen) erhaltenen finanziellen Mitteln.

Unter dem Stiftungs-Motto „Von Menschen. Für Menschen“ unterstützt die BBBank Stiftung seit Ihrem Bestehen Projekte und Aktionen aus den Bereichen Bildung und Erziehung, Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Gesundheitswesen. Neben diesen Projekten bringt sich die Stiftung auch bei kurzfristigem Hilfebedarf ein, wie zum Beispiel im Falle der Corona-Pandemie, großen Flutkatastrophen in Deutschland oder im Rahmen des Ukraine-Kriegs.

Neben zahllosen privaten Spendern zählt die BBBank eG aus Karlsruhe zu den wichtigsten Förderern der Stiftung. Darüber hinaus verwaltet die BBBank Stiftung eine breite Vielfalt gemeinnütziger Wunschprojekte von Zustifterinnen und Zustiftern. Das gesamte Stiftungsvermögen beträgt derzeit 10,06 Mio. Euro (Stand 31.12.2025).
Im Geschäftsjahr 2025 konnten Projektförderungen zur satzungsgemäßen Zweckerfüllung über mehr als 1,6 Mio. Euro geleistet werden.

Die BBBank Stiftung ist beim Regierungspräsidium Karlsruhe registriert (Aktenzeichen 14-0563.1) und vom Finanzamt Karlsruhe-Stadt (Steuernummer 35022/76972) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit. Für jede Spende auf das Konto der Stiftung (IBAN: DE 85 6609 0800 0009 9999 90) erstellt diese gern eine individuelle Zuwendungsbestätigung.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.