BBBank Stiftung spendet 25.000 Euro an StudyTutors e.V.

Nicht alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Startchancen. Nationale und internationale Studienergebnisse zeigen: In Deutschland hängt der Bildungserfolg noch immer stark von der sozialen Herkunft ab. Um diesem Problem zu begegnen, engagieren sich im studentischen Verein StudyTutors e.V. über 3.000 Ehrenamtliche an 43 Standorten in Deutschland.



StudyTutors e.V. vermittelt kostenlose Nachhilfe an Schüler*innen aus einkommensschwachen Familien. Durch eine 1:1 Lernbegleitung mit ehrenamtlichen, studierenden Nachhilfelehrkräften können schulische Herausforderungen gemeistert und selbstständiges Lernen gefördert werden. Im Sinne einer ganzheitlichen Betreuung soll dabei auch die Beziehung zwischen Tutor und Schüler im Mittelpunkt stehen, weshalb zusätzlich gemeinsame Freizeitaktivitäten oder der Besuch kultureller Veranstaltungen von StudyTutors unterstützt werden. Darüber hinaus schafft der gemeinnützige Verein die Basis für erfolgreiches Lernen, indem er notwendige Materialen finanziert und Zugang zu weiteren, auch digitalen, Bildungsmöglichkeiten eröffnet.



Die BBBank Stiftung unterstützt aktuell mit 25.000 Euro für die Standorte Heidelberg, Mannheim, Freiburg, Regensburg und Trier. Durch die erneute umfangreiche Spende soll das StudyTutors-Angebot weiter ausgebaut werden, um auch künftig möglichst viele Schüler wirksam zu begleiten.



Am Freitag, 16. Januar 2026, überreichte Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung (im Bild links), in Heidelberg den Spendenscheck an Yannik Trabold, Mitglied der Standortleitung Heidelberg und im Bundesvorstand, sowie an Leticia Wey, ebenfalls Mitglied der lokalen Standortleitung.



„Die Förderung von Bildungsgerechtigkeit ist uns seit Jahren wichtig, denn durch erfolgreiches Lernen wird der Grundstein für Chancengleichheit, soziale Integration und die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft gelegt. Zudem ist es vorbildlich, wie viele Studierende sich über StudyTutors ehrenamtlich für bessere Startchancen einsetzen.“ betont Baumann.



„Wir danken der BBBank Stiftung herzlich für die erneute großzügige Unterstützung und erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Förderung ermöglicht es uns gezielt dort anzusetzen, wo der Bedarf am größten ist und immer mehr Schüler*innen dabei zu helfen, gesellschaftliche Hürden im Bildungssektor zu bewältigen.“ so Trabold und Wey.



Die symbolische Spendenübergabe erfolgte in der Stadtbücherei Heidelberg, welche umfangreiches Wissen allen Bevölkerungsgruppen zugänglich macht und sich als Lernort anbietet.

