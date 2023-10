BBBank Stiftung leistet mit 1 Million Euro humanitäre Hilfe für Ukrainer

Möglich durch viele großzügige Spender:innen und der BBBank

Seit Februar 2022 herrscht Krieg in der Ukraine. Bereits kurz nach Beginn hat die BBBank Stiftung eine Spendenaktion gestartet, um vor allem die Menschen zu unterstützen, die in ihrer Heimat vom Kriegsgeschehen direkt betroffen sind.



Ende September 2023 konnte, dank vieler Spender:innen und einer großzügigen Zuwendung der BBBank eG aus 2022, ein Fördervolumen von insgesamt 1 Million Euro erreicht werden.



Knapp 800.000 Euro hiervon kommen den Menschen in der Ukraine bzw. auf den Fluchtrouten zu Gute. Die geförderten gemeinnützigen Organisationen konnten so den Betroffenen vor Ort wichtige Dinge des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Nahrungsmittel, Kleidung und Medikamente, übergeben.



„Unsere Förderung in der Ukraine haben wir auf zwei Säulen aufgebaut: Die Unterstützung von großen internationalen Hilfsorganisationen, die vor allem in den ersten Kriegswochen wichtige Soforthilfe geleistet haben. Zudem die Förderung von kleineren gemeinnützigen Organisationen, wie ukrainische Bürgerstiftungen, welche die Bevölkerung hilfreich bei der dauerhaften Bewältigung der Kriegsgeschehnisse unterstützen.“ erläutert Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung.



200.000 Euro gingen an Organisationen, welche die nach Deutschland Geflüchteten versorgt und Hilfe bei den ersten Schritten geleistet haben.



Weiterhin werden dringend Spenden zur humanitären Hilfe in der Ukraine benötigt. Diese nimmt die BBBank Stiftung gern über das Online-Spendenformular auf der Homepage oder per Überweisung entgegen.