BBBank Stiftung fördert Karlsruher Tafel mit 30.000 Euro

Der Vorstandsvorsitzende Matthias Eder überreichte am 9. Juni 2023 den symbolischen Spendenscheck, teilweise für die Erneuerung des unverzichtbaren Fuhrparks

Begriffe wie Arbeitslosenquote, Real- und Nominallöhne, Armutsgefährdungsquote oder relative Einkommensarmut sind für viele Menschen abstrakt. Die Armutsentwicklung in Deutschland wird jedoch deutlich, wenn man sich die täglichen Folgen betrachtet. Vor 30 Jahren startete die erste Tafel in Deutschland damit, bedürftige Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Heute sind es bundesweit fast 1.000 regionale Tafeln, die sich um diese wichtige Aufgabe kümmern. Seit 2022 ist die Zahl der Menschen, die dieses Angebot in Anspruch nehmen, stark angestiegen. Aufgrund der hohen Inflation rechnen die Verantwortlichen mit einer weiterhin schwierigen Lage.



So stellte auch die Karlsruher Tafel e.V. eine um rund 50% gestiegene Nachfrage nach Lebensmitteln innerhalb der letzten beiden Jahre fest. Trotz der 80 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ist die Tafel auf Spenden angewiesen. Die benötigten Waren werden z.B. von Märkten abgeholt und an die Ausgabestellen verteilt, um mehr als 1.000 Menschen pro Woche zu unterstützen. In Karlsruhe geschieht dies mit drei spendenfinanzierten Fahrzeugen. Zwei davon mussten Anfang des Jahres dringend erneuert werden. Deshalb freuen sich die Verantwortlichen der Karlsruher Tafel über die Spende der BBBank Stiftung von insgesamt 30.000 Euro.



Im Rahmen der persönlichen Scheckübergabe am 9. Juni 2023 durch den Vorstandsvorsitzenden der BBBank Stiftung, Matthias Eder, an die Vorstandsvorsitzende der Karlsruher Tafel Vera Scholl und den Vorstand Joachim Ruf, wurde auch der neue Kühltransporter präsentiert, der mit 15.000 Euro aus der Spende der BBBank Stiftung mitfinanziert wird. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit vielen Spenderinnen und Spendern sowie der BBBank, die wertvolle Arbeit der Karlsruher Tafel unterstützen und die Lebensmittelversorgung bedürftiger Mitmenschen in der Region verbessern können.“ erklärt Eder.



„Die Karlsruher Tafel e.V., ist die einzige Tafel in Karlsruhe, die ausschließlich von Spenden finanziert wird. Wir freuen uns daher sehr, dass wir so hervorragend unterstützt werden.“ betont Ruf.



Die Spende für die Karlsruher Tafel stammt aus der Weihnachtsaktion 2022 der BBBank Stiftung, die mit dem Ziel „Gemeinsam die Armut betroffener Menschen lindern“ auch aktuell fortgesetzt wird. Mit insgesamt 520.000 Euro konnten bisher 42 lokale Partner gefördert werden.