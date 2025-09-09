Kontakt
BBBank Stiftung engagiert sich erneut für RTL-Kinderhäuser

Ein Besuch vor Ort zeigt, wie die Hilfe ankommt

Die BBBank Stiftung unterstützt auch in diesem Jahr die Arbeit der RTL-Kinderhäuser mit einer Spende in Höhe von 225.000 Euro. Am Freitag, 29. August 2025, besuchte Gabriele Kellermann, Vorstandmitglied der BBBank Stiftung, gemeinsam mit Birgit Schrowange, langjährige Projektpatin und Kuratoriumsmitglied der Stiftung, das RTL-Kinderhaus Köln-Meschenich.

Mit strahlenden Gesichtern und viel Neugierde begrüßten die Kinder ihre Gäste. Ein besonderes Highlight des Besuchs war das Auspacken der mitgebrachten Geschenke. Mit Freude nahmen die Mädchen und Jungen die bunten Stifte und Hefte in die Hand und legten gleich los. Strahlende Augen und fröhliches Lachen machten den Moment unvergesslich.

Das RTL-Kinderhaus Köln-Meschenich begegnet den Herausforderungen sozial benachteiligter Kinder mit einem ganzheitlichen Konzept. Rund 30 Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren profitieren täglich an fünf Wochentagen von einem warmen Mittagessen, Lernhilfe, Bildungsangeboten sowie Spiel- und Freizeitaktivitäten. Ein Beratungsangebot unterstützt sie bei der Berufsfindung und hilft, Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln.

„Seit 2015 engagieren wir uns für die RTL-Kinderhäuser – ein Einsatz, der uns sehr am Herzen liegt, denn hier wird wertvolle Arbeit geleistet. Die Kinder werden aufgefangen, gefördert und in ihrer Entwicklung begleitet. So können sich oft verborgene Fähigkeiten entfalten und das Selbstbewusstsein wird gestärkt. Ich bin immer wieder begeistert von der harmonischen Atmosphäre und dem vertrauensvollen Miteinander“, sagt Gabriele Kellermann.

Die Spende der BBBank Stiftung wird insbesondere in den Bereichen Lernbetreuung, Leseförderung und Schulausstattung für Erstklässler eingesetzt. Damit setzt die Stiftung ihr langfristiges, bundesweites Engagement für die vielfältigen Aktivitäten in den Kinderhäusern von RTL und anderen Organisationen fort.

Über die RTL-Kinderhäuser:
In Deutschland wächst jedes fünfte Kind in Armut auf – das sind über 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche. Oft fehlt es an Zuwendung, Bildung und verlässlichen Bezugspersonen. Die Arbeit der RTL-Kinderhäuser setzt genau hier an: Sie stärkt die Ressourcen der Kinder, vermittelt schulische und soziale Schlüsselqualifikationen und bietet Freizeitangebote. Mit zahlreichen Spenden konnten z.B. in Köln, Berlin, Leipzig, Stuttgart, München, Bremen und Frankfurt am Main Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche geschaffen werden.

BBBank Stiftung

Die BBBank Stiftung wurde von der BBBank eG im Jahr 2011 als Mitgliederstiftung errichtet, um gemeinsam Gutes zu tun. Erklärtes Ziel der Stiftung ist die Förderung gemeinnütziger Projekte mit aus Spenden und Zuwendungen (Zustiftungen) erhaltenen finanziellen Mitteln.

Unter dem Stiftungs-Motto „Von Menschen. Für Menschen“ unterstützt die BBBank Stiftung seit Ihrem Bestehen Projekte und Aktionen aus den Bereichen Bildung und Erziehung, Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Gesundheitswesen. Neben diesen Projekten bringt sich die Stiftung auch bei kurzfristigem Hilfebedarf ein, wie zum Beispiel im Falle der Corona-Pandemie, großen Flutkatastrophen in Deutschland oder im Rahmen des Ukraine-Kriegs.

Neben zahllosen privaten Spendern zählt die BBBank eG aus Karlsruhe zu den wichtigsten Förderern der Stiftung. Darüber hinaus verwaltet die BBBank Stiftung eine breite Vielfalt gemeinnütziger Wunschprojekte von Zustifter:innen. Das gesamte Stiftungsvermögen beträgt derzeit 9,72 Mio. Euro (Stand 31.08.2025).
Im Geschäftsjahr 2024 konnten Projektförderungen zur satzungsgemäßen Zweckerfüllung über 1,5 Mio. Euro geleistet werden.

Die BBBank Stiftung ist beim Regierungspräsidium Karlsruhe registriert (Aktenzeichen 14-0563.1) und vom Finanzamt Karlsruhe-Stadt (Steuernummer 35022/76972) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit. Für jede Spende auf das Konto der Stiftung (IBAN: DE 85 6609 0800 0009 9999 90) erstellt diese gern eine individuelle Zuwendungsbestätigung.

