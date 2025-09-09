BBBank Stiftung engagiert sich erneut für RTL-Kinderhäuser

Die BBBank Stiftung unterstützt auch in diesem Jahr die Arbeit der RTL-Kinderhäuser mit einer Spende in Höhe von 225.000 Euro. Am Freitag, 29. August 2025, besuchte Gabriele Kellermann, Vorstandmitglied der BBBank Stiftung, gemeinsam mit Birgit Schrowange, langjährige Projektpatin und Kuratoriumsmitglied der Stiftung, das RTL-Kinderhaus Köln-Meschenich.



Mit strahlenden Gesichtern und viel Neugierde begrüßten die Kinder ihre Gäste. Ein besonderes Highlight des Besuchs war das Auspacken der mitgebrachten Geschenke. Mit Freude nahmen die Mädchen und Jungen die bunten Stifte und Hefte in die Hand und legten gleich los. Strahlende Augen und fröhliches Lachen machten den Moment unvergesslich.



Das RTL-Kinderhaus Köln-Meschenich begegnet den Herausforderungen sozial benachteiligter Kinder mit einem ganzheitlichen Konzept. Rund 30 Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren profitieren täglich an fünf Wochentagen von einem warmen Mittagessen, Lernhilfe, Bildungsangeboten sowie Spiel- und Freizeitaktivitäten. Ein Beratungsangebot unterstützt sie bei der Berufsfindung und hilft, Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln.



„Seit 2015 engagieren wir uns für die RTL-Kinderhäuser – ein Einsatz, der uns sehr am Herzen liegt, denn hier wird wertvolle Arbeit geleistet. Die Kinder werden aufgefangen, gefördert und in ihrer Entwicklung begleitet. So können sich oft verborgene Fähigkeiten entfalten und das Selbstbewusstsein wird gestärkt. Ich bin immer wieder begeistert von der harmonischen Atmosphäre und dem vertrauensvollen Miteinander“, sagt Gabriele Kellermann.



Die Spende der BBBank Stiftung wird insbesondere in den Bereichen Lernbetreuung, Leseförderung und Schulausstattung für Erstklässler eingesetzt. Damit setzt die Stiftung ihr langfristiges, bundesweites Engagement für die vielfältigen Aktivitäten in den Kinderhäusern von RTL und anderen Organisationen fort.



Über die RTL-Kinderhäuser:

In Deutschland wächst jedes fünfte Kind in Armut auf – das sind über 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche. Oft fehlt es an Zuwendung, Bildung und verlässlichen Bezugspersonen. Die Arbeit der RTL-Kinderhäuser setzt genau hier an: Sie stärkt die Ressourcen der Kinder, vermittelt schulische und soziale Schlüsselqualifikationen und bietet Freizeitangebote. Mit zahlreichen Spenden konnten z.B. in Köln, Berlin, Leipzig, Stuttgart, München, Bremen und Frankfurt am Main Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche geschaffen werden.

