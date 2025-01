BBBank Stiftung: Gemeinsam für eine bessere Zukunft

Die BBBank Stiftung blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Zahlreiche Projekte, um Bildungschancen zu verbessern sowie benachteiligten bzw. kranken Kindern und Jugendlichen Freude zu bereiten, wurden unterstützt.



Bildung verdienen alle: Im Rahmen dieser Initiative wurden Förderungen in Höhe von 405.000 Euro umgesetzt. So konnten rund 500 Kindern neue Schulranzen und Schulmaterialien überreicht, 400 Kindern die Teilnahme an Feriencamps ermöglicht und 250 Kindern individuelle Nachhilfebetreuung angeboten werden. Zudem erhielten etwa 400 Jugendliche Unterstützung bei der vertieften Berufsorientierung für den Übergang von der Schule in den Beruf. Auch feierte die Stiftung ihr 10-jähriges Engagement für die RTL-Kinderhäuser mit einem Gesamtfördervolumen von 1.375.000 Euro.



DeutschlandStipendium: Die Stiftung setzte ihr Engagement in der Nachwuchsförderung fort und unterstützte letzes Jahr an 16 Hochschulen insgesamt 60 Studierende, überwiegend im Bereich Lehramt. Jede:r Stipendiat:in erhielt monatlich 300 Euro, wovon 150 Euro vom Bund und 150 Euro von der Stiftung getragen wurden. Seit 2013 hat die Stiftung insgesamt 1.010.000 Euro für das DeutschlandStipendium bereitgestellt.



Gemeinsam Freude bereiten: Mit dieser Aktion wurden kranken Kindern in Krankenhäusern und Hospizen glückliche Momente geschenkt. Nach 235.000 Euro in 2023 wurden in 2024 dafür 278.000 Euro eingesetzt. Maßnahmen wie Besuche von Klinik-Clowns, Musik- und Theateraufführungen sowie persönliche Geschenke trugen dazu bei, den Genesungsprozess der Kinder positiv zu beeinflussen. Die vor wenigen Tagen beendete Weihnachtsaktion 2024 erreichte ein stolzes Gesamtergebnis von 560.000 Euro für krebskranke Kinder. Den jungen Patienten kommt dieser Betrag während der Therapie im Krankenhaus und bei der anschließenden Reha zugute. Darüberhinaus werden Forschungsprojekte unterstützt.



Weiterer Anstieg beim Stiftungskapital: Auch in 2024 verzeichnete die BBBank Stiftung eine erfreuliche Entwicklung ihres Stiftungskapitals, welches nun 6.960.000 Euro beträgt. Zum Vergleich: Bei der Gründung im Jahr 2011 lag es bei 1.000.000 Euro.

Diese positive Entwicklung ist auf die wachsende Zahl von Zustiftungen zurückzuführen. Die BBBank Stiftung übernimmt dabei den gesamten Verwaltungsaufwand und fördert regelmäßig die Wunschprojekte der Zustiftenden – wahlweise aus den erwirtschafteten Erträgen oder zusätzlich aus dem Zustiftungskapital.



Diese vielfältigen Aktivitäten bestätigen auch im 13. Jahr der BBBank Stiftung deren kontinuierliches Bestreben, gesellschaftliche Verantwortung für Bildung, Chancengleichheit sowie Kindergesundheit zu übernehmen. Unterstützt wird die Stiftung dabei durch eine wachsende Spendergemeinschaft und die BBBank eG, die sich umfangreich finanziell beteiligt.

