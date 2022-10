Aus Alt mach Neu – BBBank und BBBank Stiftung spenden 32 Notebooks an Sprungbrett Bildung e. V.

Als erste Sachspende ihrer Geschichte übergab die BBBank Stiftung am 13. Oktober in Karlsruhe 32 runderneuerte BBBank-Notebooks zur Unterstützung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen.

Durchschnittlich alle drei bis fünf Jahre tauschen Unternehmen weite Teile ihrer täglich genutzten IT-Hardware aus. Häufig landen dadurch technisch einwandfreie und für zahlreiche Anwendungen geeignete Geräte im Elektroschrott. Aus dem zunehmend wichtigen Blickwinkel der Nachhaltigkeit ist diese Praxis kaum mehr zu rechtfertigen - gerade, weil an anderer Stelle, zum Beispiel in vielen Bildungseinrichtungen, digitale Hilfsmittel noch Mangelware sind.



32 Laptops aus den turnusmäßig zur Erneuerung stehenden Beständen der BBBank entgehen mit Unterstützung der BBBank Stiftung diesem Schicksal. Technisch geprüft und überholt sowie ausgestattet mit neuen Windows-Lizenzen wurden die Computer am 13. Oktober von Patrick Matzner, Bereichsleiter Organisation und IT der BBBank eG und dort federführend verantwortlich als Projektpate, an Sprungbrett Bildung e.V. übergeben. Finanziert wird das Projekt mit einem Teil der Mittel aus der diesjährigen Spendenaktion zugunsten sozial benachteiligter sowie aus der Ukraine geflüchteter Kinder. Die technische Prüfung und Überarbeitung der Laptops wurde von den IT-Spezialisten der BBBank übernommen, die auch die Auslieferung der Geräte organisieren.



Die Notebooks werden durch die von Sprungbrett Bildung betreuten Kinder und Jugendliche, darunter auch aus der Ukraine geflüchtete, freudig erwartet. Die Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage versetzt werden, Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitungen oder Rechercheaufgaben für Projekte durch digitale Technik zeitgemäß zu erledigen.



„Wir freuen uns riesig über die tolle Spende der BBBank Stiftung. Sie gibt uns die Möglichkeit unsere Jugendlichen bedarfsorientiert mit Laptops auszustatten. Gerade jetzt, wo in der Schule vieles digitalisiert wurde, ist Zugang zu einem Laptop ein riesiger Faktor für den schulischen Erfolg der Jugendlichen. Bei vielen Familien gibt es derzeit keinen, oder nur einen Familienlaptop, sodass Schulaufgaben gar nicht oder nur mit dem Handy umständlich erledigt werden können. Die Laptops sind zudem in einem super Zustand und werden unsere Jugendlichen noch viele Jahre auf ihrem Bildungsweg begleiten können.“ so Simmuz Doymaz, Vorstandsvorsitzender Sprungbrett Bildung e.V.



Der Verein aus Studierenden und Auszubildenden unterstützt seit 2013 Jugendliche, die auf ihrem Bildungsweg zuerst soziale Hürden überwinden müssen. Sprungbrett Bildung e.V. hilft konkret durch langfristiges 1:1-Mentoring und Gemeinschaftsaktivitäten. Damit wird die schulische und persönliche Entwicklung der Jugendlichen gefördert und diese erkennen ihre eigenen Chancen und Talente.



„Es ist uns wichtig, mit dieser Sachspende einen Beitrag zur wertvollen Arbeit der engagierten Ehrenamtler dieses Vereins zu leisten. Ganz besonders liegt uns am Herzen, dass wir durch die Weitergabe der Notebooks für ein bisschen mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen können.“, erklärt Patrick Matzner. „Gleichzeitig möchten wir damit auf das Potenzial aufmerksam machen, das in vielen Unternehmen schlummert und mit wenig Aufwand sinnvoll genutzt werden kann. So lassen sich Bildungsförderung und Nachhaltigkeit sinnvoll miteinander verbinden.“