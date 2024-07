Bayerns Dachdeckerhandwerk hat neues Vorstandsteam gewählt

Als neuer Landesinnungsmeister wurde einstimmig Mario Kunzendorf gewählt. Der Bad Abbacher Inhaber eines Dachdeckerbetriebs ist seit 18 Jahren Obermeister der Dachdeckerinnung Oberpfalz und Kreis Kelheim und gehörte bereits dem Vorstandsteam des Landesinnungsverbands des Dachdeckerhandwerks Bayern an. Kunzendorf wurde ebenso als Vorsitzender des Kompetenzzentrums Dachtechnik Waldkirchen e. V. (KPZ) gewählt. Das KPZ ist verantwortlich für die seit 50 Jahren in Waldkirchen durchgeführte zentrale Ausbildung und Meistervorbereitung von Bayerns Dachdeckern. Darüber hinaus wurde Kunzendorf zum Vorsitzenden des Berufsförderungswerks des Dachdeckerhandwerks e. V. (BFW) gewählt. Mario Kunzendorf gehörte bereits in der Vergangenheit den Vorständen von KPZ und BFW an.



Zum stellvertretenden Landesinnungsmeister von Bayerns Dachdeckern wurde mit großer Mehrheit Lukas Thalheimer gewählt. Auch für ihn ist die Vorstandsarbeit im Landesinnungsverband kein Neuland.



Thalheimer führt einen Dachdeckerbetrieb im unterfränkischen Mömbris/Schimborn und ist Obermeister der Dachdeckerinnung Aschaffenburg/Miltenberg.



Mit dem neuen Landesinnungsmeister und seinem Stellvertreter geht die 19-jährige Ära des bisherigen Landesinnungsmeisters A. Ewald Kreuzer (Neumarkt i. d. OPf.) und seines Stellvertreters Kay Preißinger (Nürnberg) zu Ende, die satzungsgemäß aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl standen.



Das neue Vorstandsteam wird weiter unterstützt von Matthias Handschuh (Schweinfurt), der ebenfalls in den Vorstand von KPZ und BFW gewählt wurde.



In seinem Vorstandsamt wurde ebenfalls Josef Frank (München), Obermeister der Dachdecker-Innung München-Oberbayern, bestätigt.



Wie bisher gehört Christian Schneider (Neu-Ulm) weiter dem Landesvorstand an. Zusätzlich wurde er in den KPZ- und den BFW-Vorstand gewählt. Schneider ist bereits seit vielen Jahren Vorstandsmitglied der Dachdeckerinnung Schwaben.



Matthias Aßmann (Nürnberg) wurde neu in den Landesvorstand gewählt. In seiner „Heimat-Innung“ Mittelfranken ist er als Lehrlingswart im Vorstand tätig.

