World Beer Awards: Das beste Weißbier der Welt kommt aus Weihenstephan!

Die Aromen nach reifer Banane, die fein perlende Spritzigkeit, das samtige Mundgefühl – Argumente für eine Top-Platzierung liefert das Weihenstephaner Hefeweißbier Dunkel zur Genüge. Die Verkosterpanels bei den World Beer Awards sahen das offenbar genauso – und zeichneten das Bier gleich mit mehreren Medaillen aus: eine Glanzleistung der Weihenstephaner Brauerinnen und Brauer! Doch auch andere Weihenstephaner Bierspezialitäten räumten Preise ab: Der Weizenbock Vitus wurde als Deutschlands Bestes seiner Art ausgezeichnet, das Hefeweißbier bekam in seiner Kategorie Silber, das Kristallweißbier und das Original in ihren Stilen jeweils Bronze.Massig Edelmetall für die Weihenstephaner Biere – was Direktor Prof. Dr. Josef Schrädler allerdings besonders freute, war der Erfolg des „Dunklen“: „Das Hefeweißbier Dunkel hat in den vergangenen Jahren immer mehr Fahrt aufgenommen. Dass es jetzt bei den World Beer Awards als weltbestes Weißbier ausgezeichnet wurde, hat uns riesig gefreut und ist alles anderes als selbstverständlich.“ Denn die Konkurrenz war wieder groß: Brauereien aus aller Welt haben Biere zur Verkostung eingesandt, über zwei Tage hinweg waren die Expertinnen und Experten mit den Tastings beschäftigt.Das Resultat daraus versetzte auch Braumeister Tobias Zollo in Höchststimmung: „Es ist wunderbar zu sehen, dass nicht nur unsere Flaggschiff-Biere die Anerkennung erhalten, die sie verdienen, sondern auch die anderen Stile gewürdigt werden. Es ist eine unglaubliche Bestätigung für die Arbeit unserer Brauerinnen und Brauer, dass das weltbeste Weißbier aus Weihenstephan kommt.“Wer mehr über die Siegerbiere und die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan wissen möchte, geht auf www.weihenstephaner.de