„Wir sind Bier“: Die Arbeitgebermarke der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan

Seit Jahrzehnten wird in Deutschland vor dem demographischen Wandel und Fachkräftemangel gewarnt. Die Corona-Pandemie hat die bestehenden Herausforderungen nochmals verstärkt. Der Arbeitsmarkt hat sich grundlegend verändert: Die Digitalisierung hat stark zugenommen, neue Arbeitszeitmodelle sind in Unternehmen gängig geworden, und viele Arbeitnehmer haben während der Pandemie berufliche Neuausrichtungen vorgenommen. Die Suche nach qualifizierten Fachkräften gestaltet sich heute schwieriger denn je. Die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan hat sich aus diesen Anlässen Mitte November auf dem Arbeitsmarkt mit einer eigenen Arbeitgebermarke positioniert. „Derzeit sind wir glücklicherweise noch nicht so stark vom Fachkräftemangel betroffen. Dennoch ist es unser langfristiges Ziel, uns auf dem anspruchsvollen Arbeitsmarkt gut aufzustellen und zukünftig qualifizierte, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie talentierten Nachwuchs zu finden. Eine klare Arbeitgebermarke ist dabei entscheidend, um unsere Unternehmenskultur zu kommunizieren und gezielt Personen anzusprechen, die gut in unser Team passen. Unsere Priorität liegt in einer harmonierenden Belegschaft, die die Grundlage für hohe Mitarbeiterzufriedenheit und Motivation bildet“, erläutert Patric Rathgeb, Personalleiter der Brauerei Weihenstephan. Die Idee zur Einführung einer Arbeitgebermarke fand auch in der Geschäftsleitung Anklang. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stolz, hier zu arbeiten – genauso wie ich auch. Für uns ist unser Produkt das beste Bier der Welt – und diese innere Überzeugung macht einen großen Teil unserer Unternehmenskultur aus. Wenn wir mit unserer Arbeitgebermarke diese einzigartige gemeinschaftliche Überzeugung nach außen tragen können, dann schaffen wir auch eine sehr gute Basis für die nächste Generation in einem hochmotivierten Team“, ist Brauereidirektor Dr. Josef Schrädler überzeugt.Unter dem Motto „Wir sind Bier" demonstriert die Brauerei ein starkes Selbstbewusstsein und einen tiefen Stolz für ihr Produkt. Karin Gürtner, Marketingleiterin der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan, erklärt die Wahl des Claims: „Unser Bier ist das Ergebnis der Arbeit eines jeden Mitarbeitenden. Die Identifikation mit unserem Produkt ist bei uns außergewöhnlich hoch. Unabhängig von der Abteilung - sei es Verwaltung, Produktion oder Logistik - jeder von uns steht am Ende für das Weihenstephaner Bier.“Die visuelle Gestaltung mit dem charakteristischen, geschwungenen Weihenstephaner „W“ und dem Bierkrug in den Farben Blau und Gold unterstreicht die Botschaft „Wir sind Bier“ in einem klaren und modernen Design. Ergänzt durch humorvolle und werteorientierte Texte strebt die Brauerei an, potenzielle Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Das Herzstück dieser Kampagne ist die eigene Karriereseite, die unter www.wir-sind-bier.de für alle Interessierten erreichbar ist.