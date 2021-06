Weihenstephans Biere ausgezeichnet: Medaillensegen bei den Australian International Beer Awards

Und dazu zählen, fast schon traditionell, viele Biere der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan. Mit je einer Goldmedaille wurden zum einen das Hefeweißbier Dunkel (Flasche), das Kristallweißbier (Fass) und der Weizenbock Vitus (Flasche) ausgezeichnet. Alle drei Biere überzeugten die Jury, sodass sie zu den Gewinnern der Kategorie "Best Wheat Beer" gehörten. Doch auch weitere Bierspezialitäten aus Weihenstephan gingen nicht leer aus: Silber bekamen das Hefeweißbier und erneut das Kristallweißbier (jeweils aus der Flasche). Gleich zwei Bronzemedaillen gab es für das Original Helle (Flasche und Fass) sowie für das Kellerbier 1516 (Flasche) und das Hefeweißbier (Fass). Ein wahrer Medaillensegen für die Brauerei Weihenstephan!Den größten aller Preise gab es aber, nachdem die Biere ausgezeichnet wurden. Denn: Bei den AIBA, allgemein bekannt als einer der prestigeträchtigsten Bierwettbewerbe der Welt, wurde die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan zur besten Brauerei in der Kategorie „Large International Brewery“ (engl. für „Große internationale Brauerei“) gekrönt."Nach anderthalb absoluten Ausnahmejahren freuen wir uns über diese Auszeichnungen natürlich umso mehr", erklärt Prof. Dr. Josef Schrädler, Direktor der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan. "Es zeigt, dass unsere Biere von absolut höchster Qualität sind und das auf der ganzen Welt so wahrgenommen wird." Glücklich zeigt sich auch Tobias Zollo, 1. Braumeister: "Alle Weihenstephaner arbeiten jeden Tag hart, um unseren Fans und Freunden rund um den Globus großartige Biere liefern zu können. Schön, wenn das gewertschätzt wird!"Wer mehr über die Siegerbiere erfahren will, wird auf der Website www.weihenstephaner.de fündig. Viele weitere Infos und spannende Geschichten gibt es auch im brandneuen Weihenstephaner Podcast "1000 Jahre Bier", anzuhören auf Spotify, Google Podcasts und vielen weiteren Plattformen.