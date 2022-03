Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan setzt auf klangvolle Werbekampagne

Die neue Kampagne der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan feiert die beiden wahrscheinlich besten Dinge der Welt: spontane Geselligkeit und richtig gutes Bier. Dabei werden – ganz nebenbei – auch Geschichten rund um das Bier und seine Herkunft erzählt. Denn alle Motive sind direkt in und um die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan entstanden. Unter dem Kampagnenmotto „Klingt gut“ werden zunächst in vier Motiven unterschiedliche Momente festgehalten, in denen Menschen zusammenkommen und auf etwas Gutes anstoßen. Das Besondere an der Kampagne ist, dass die Models authentische Fans der Weihenstephaner Bierspezialitäten sind und sich nach dem Aufruf der Brauerei hierfür beworben haben. Die Print- und Online-Kampagne wird zudem mit Radio-Spots im Großraum München unterstützt.



„Es war uns besonders wichtig, dass die Models persönlich von unseren Bierspezialitäten überzeugt sind und einen engen Bezug zur Brauerei aufweisen konnten. Zudem wollten wir auf diese Weise die unterschiedlichen Zielgruppen der Weihenstephan Fans authentisch präsentieren. Daher haben wir unsere verschiedenen Kommunikationskanäle genutzt und im Frühsommer 2021 einen Aufruf gestartet. Die Resonanz darauf hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen“, legt Karin Gürtner, Marketingleiterin bei der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan, die Taktik offen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass ein Großteil der Mitwirkenden am Fotoshooting aus der Region stammt und sich am Weihenstephaner Berg bestens auskennt. Sie alle waren im Sommer beteiligt an der Entstehung von vier ersten Motiven der Kampagne, die längerfristig angelegt ist. Nach und nach werden weitere Geschichten als Motive entstehen, in denen über die Weihenstephaner Bierspezialitäten, ihre Herstellung, die einzigartige Tradition sowie die besondere Liebe und Perfektion, mit der in Weihenstephan Bier gebraut wird, erzählt werden soll.



Das Kampagnenmotto ist vielschichtig angelegt. Zum einen symbolisiert „Klingt gut“ das Zusammensein mit der Familie oder Freunden und die Besonderheit, die in den kleinen Momenten liegen, zum anderen schwingt natürlich auch der Ton mit, der beim Anstoßen zweier Gläser erklingt: Kling!



In der ersten Motivreihe geht es um die knapp 1.000 Jahre Geschichte und Geschichten rund um die Brauerei und Bierkultur, die man gern am Stammtisch oder im Biergarten erzählt und mit der Familie oder Freunden teilt. Es geht aber auch um das Bier, das wie Urlaub in Bayern schmeckt, und zwar so gut, dass es in vielen Ländern dieser Welt den Wunsch auf eine Reise zum Weihenstephaner Berg weckt. Und natürlich wird der Aspekt Geselligkeit intensiv thematisiert, denn ein Weihenstephaner Bier bringt mehr als nur vier Zutaten zusammen, es bringt Freunde zusammen – nicht zuletzt, wie hier, bei einer Brauereiführung. Im vierten Motiv wird die Verbindung der Braukunst mit dem wissenschaftlichen Aspekt angesprochen. Denn die älteste Brauerei der Welt ist nicht nur örtlich eng an die TU München-Weihenstephan gebunden, sondern arbeitet auch im regen Austausch mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und ist damit bestens mit den neuesten technischen und technologischen Erkenntnissen versorgt.



Bei einem umfassenden Fotoshooting sind diese vier Motive entstanden, die ab Frühjahr 2022 Geschichten erzählen und die Besonderheiten der Bayerischen Staatsbrauerei kommunizieren. Sie werden in einer Printkampagne sowie in der Kommunikation über die sozialen Kanäle zum Einsatz kommen und durch begleitende Radio-Spots unterstützt. Klingt gut!