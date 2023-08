basler b.expert: Schwarzes Blondierpulver revolutioniert Haaraufhellung

Bietigheim-Bissingen – Die Beauty-Branche bekommt eine innovative Lösung für die Haaraufhellung: Das schwarze Blondierpulver der Marke. Das Produkt wirkt dem Gelbstich entgegen und bietet gleichzeitig eine variable Aufhellung um bis zu acht Tonhöhen. Mit seiner einzigartigen Formel schont es die Haarstruktur und ist für alle Blondier- und Strähnentechniken geeignet. Ein pflegender Conditioner perfektioniert den Zustand der Haare und lässt das neu blondierte Haar noch mehr strahlen.Das schwarze Blondierpulver zeichnet sich nicht nur durch seine herausragenden Ergebnisse, sondern auch durch seine Anwenderfreundlichkeit aus: Anders als herkömmliche Blondierpulver quillt es nicht auf. Es erleichtert somit die Anwendung für Friseurinnen und Friseure. Zudem ist es staubfrei, was der Gesundheit der Salonmitarbeiter:innen sowie der Kundinnen und Kunden zugutekommt.Das Produkt aus dem Hausewird in Deutschland hergestellt und steht für höchste Qualitätsgarantie. Darüber hinaus ist das schwarze Blondierpulver zu 100 Prozent vegan sowie frei von Parabenen, Silikonen und Mikroplastik. Es wird in einer praktischen Packung mit 500 Gramm Inhalt und einem Dosierlöffel geliefert. Liliane Weitzel, Brand Managerin bei: „Unser schwarzes Blondierpulver ist die ideale Wahl für Friseur:innen und Haarstylist:innen, die ihrer Kundschaft eine professionelle und schonende Haaraufhellung bieten möchten.“Das Produkt ist erhältlich aufsteht für funktionale Produkte mit hoher Lösungs- und Wirkungskompetenz mit Fokus auf Haarcolorationen und Frisuren. Jedes Produkt wurde von einem Expertenteam entwickelt, um die wachsenden Ansprüche professioneller Haar- und Hautpflege zu erfüllen. Die Markegehört zur haircare.group: in der familiengeführten Dachgesellschaft mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ergänzen sich die Kompetenzen zahlreicher Einzelunternehmen zu einem großen Ganzen.Gansäcker 20D-74321 Bietigheim-BissingenE-Mail: info@basler-beauty.deTelefon (+49) 7142-599 11OnlineshopsBoutique Parfümerien