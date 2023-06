Basler launcht feste Seifen mit praktischer Kordel

Feste Haar- und Körperpflegeprodukte liegen voll im Trend. Kein Wunder, denn sie haben viele Vorteile: Sie sind platzsparend, passen ins Handgepäck, kommen ohne umweltschädliche Verpackung aus und sind zudem sehr ergiebig. Auch die Kosmetikmarkebringt in ihrer Eigenmarke-Linienun auch eine feste Duschseife und einen festen Conditioner auf den Markt. Zusammen mit dem bereits erhältlichen festen Shampoo komplettierten die Produkte die Serie „Aloe Vera & Lemongrass“.Die Kombination aus Aloe Vera und Zitronengras duftet herrlich und verleiht Haut und Haar sofortige Frische und liefert gleichzeitig viel Feuchtigkeit. Das feste Shampoo, das auch bei fettigem Haaransatz und gleichzeitig trockenen Haarspitzen geeignet ist, sorgt für gepflegtes und weiches Haar. Für noch mehr Glanz und bessere Kämmbarkeit kann einfach der feste Conditioner nach der Haarwäsche angewendet werden. Die feste Duschseife reinigt die Haut besonders sanft und mild mit ihrem zarten Schaum. Alle Produkte sind frei von Mikroplastik, Parabenen, Paraffinen, Silikonen und Sulfaten. Auch die Verpackung kommt ohne Plastik aus.„Unsere festen Seifen sind für alle, die die Umwelt schonen und auf hochwertige Haar- und Körperpflege nicht verzichten wollen“, sagt Liliane Weitzel, Brand Managerin bei. Die Kosmetikmarke aus Bietigheim-Bissingen hat sich außerdem eines Problems angenommen, das viele Anwenderinnen und Anwender kennen: Legt man die festen Seifenstücke in der Dusche ab, trocknen sie nicht richtig, werden matschig und halten dadurch auch nicht so lange. Darum gibt es nun sowohl für das feste Shampoo als auch für den festen Conditioner und die feste Duschseife eine praktische Kordel mit Anhänger.Die Kordel aus reiner Baumwolle die separat bestellt werden kann, bietet eine perfekte Handhabung, Unterscheidung und Aufbewahrung im Bad. So können die festen Haar- und Körperseifen leicht und praktisch aufgehängt werden und trocknen auch schneller. Zudem wird auf diese Weise das Festsetzen von Bakterien und Schimmel auf den Produkten verhindert. Der Anhänger an der Kordel sorgt dafür, dass die Produkte einfach auseinandergehalten werden können. Die festen Haar- und Körperpflegeprodukte „Aloe Vera & Lemongrass“ sowie die dazugehörigen Kordeln plus Anhänger sind ab sofort im Online-Shop unter basler-beauty.de erhältlich.Die dazugehörigen Produktbilder sowie das Produktsheet können Sie im Pressebereich der haircare-group hier laden Die Markesteht seit 1973 für innovative Produkte im Bereich der Haar- und Körperpflege, natürlich MADE IN GERMANY. Schönheit & Pflege, das sind die Leitgedanken bei der Entwicklung und Herstellung der Produkte. Dabei stehen hohe Qualitätsstandards bei der Beschaffung von Rohstoffen und bei der Produktion im Vordergrund.ist die Eigenmarke der: in der familiengeführten Dachgesellschaft mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ergänzen sich die Kompetenzen zahlreicher Einzelunternehmen zu einem großen Ganzen.