Die SKINCREW® stellt sich vor

Die beiden Spezialisten, Drs. Klag und Beck, bilden zusammen mit ihrem Team die SKINCREW. In den Räumen des ehemaligen Laserzentrums Heidelberg beraten und behandeln sie ihre Patientinnen und Patienten im Rahmen ihres Behandlungsangebots. Dazu gehören die Haartransplantation, Laserbehandlungen der Haut, wie etwa permanente Haar- oder Tattooentfernung, aber auch die beliebten Faltenbehandlungen rund um die Wirkstoffe Botoxund Hyaluron.Dr. Klag, der seit 2021 erfolgreich seine Praxis in Frankenthal führt, erweitert mit der Übernahme des Laserzentrums Heidelberg sein Behandlungsspektrum. Der Standort in Heidelberg wird neben den bewährten Lasertherapien und Haartransplantationen ab sofort auch Ihr Spezialist für Faltenbehandlungen mit Fillern und Botoxsein.„Mit der Integration des Standorts Heidelberg unter dem Dach der SKINCREWkönnen wir unseren Patientinnen und Patienten ein noch umfassenderes Behandlungsangebot auf höchstem medizinischem Niveau bieten“, erklärt dr. Klag. „Die Kombination beider Standorte ermöglicht es uns, individuelle und ganzheitliche Lösungen anzubieten.“Der Standort in Frankenthal bleibt weiterhin bestehen und konzentriert sich weiter auf minimalinvasive Beauty Treatments. Durch die Erweiterung des Standorts Heidelberg bietet die SKINCREWnun ein breiteres Spektrum an ästhetischen Behandlungen an, die die etablierten Angebote wie Laserbehandlungen und die Haartransplantation ergänzen.Ein besonderer Schwerpunkt der SKINCREWin Heidelberg ist die FUE-Haartransplantation . Bei dieser Methode werden einzelne Haarfollikel am Hinterkopf entnommen und in die vom Haarausfall betroffenen Stellen transplantiert. Die FUE-Haartransplantation zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein besonders narbenarmes Ergebnis liefert.„Unser Ziel ist es, mit SKINCREWals führendem Anbieter ästhetischer Behandlungen zu agieren und unseren Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten“, so dr. Klag.Das Behandlungsportfolio umfasst auch den neuartigen Allurion Magenballon , der ohne OP eingesetzt werden kann. Das begleitete Programm rund um den Magenballon mit Betreuung durch einen Arzt und spezielle Ernährungsberater ermöglicht einen starken Gewichtsverlust ohne die Belastung einer Operation.Als renommierter Spezialist für Haut- und Haargesundheit führt Dr. Joachim Beck bereits seit 20 Jahren die Praxis am Standort Heidelberg, das ehemalige Laserzentrum Heidelberg.Nach internationalem Studium und einschlägigen Erfahrung in der Haut- und Ästhetischen Medizin gründete dr. Maximilian Klag seine Praxis in Frankenthal, bis er im Jahr 2023 das Laserzentrum in Heidelberg übernahm. Seitdem bereichert er diesen Standort durch seine Expertise und etablierte die SKINCREWMit der Übernahme der Praxis in Heidelberg setzt dr. Klag einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung seines Praxiskonzepts und unterstreicht sein Engagement für innovative und patientenorientierte Behandlungsmethoden im Bereich der ästhetischen Medizin. Er möchte durch die bewusste Wahl des Markennamens SKINCREWden Stellenwert seiner Patientinnen und Patienten verdeutlichen: „Wir als renommierte Ärzte können nur zusammen mit unserem Team, vom ersten Anruf einer Patientin bis hin zur Nachsorge, die Reise zu einem neuen Ich begleiten und zu einem einmaligen Erlebnis gestalten.“