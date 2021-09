Neu: Krunchy Low Sugar von Barnhouse

Der Name ist Programm - mit KRUNCHY LOW SUGAR präsentiert der oberbayerische Bio-Pionier Barnhouse eine innovative zuckerarme Knuspermüsli-Reihe. Ab Oktober 2021 sind drei Sorten im Naturkostfachhandel erhältlich: PLAIN GRAIN (Hafer-Basissorte), VERY BERRY (mit Himbeeren, Heidelbeeren und Tonka) und CRAZY NUTS (geröstete Haselnüsse, Cashews und Kokoschips). Die ballaststoffreichen Bio-Krunchys sind zwar „low sugar“, machen aber dennoch keine Kompromisse in punkto Geschmack und Genuss.



Damit ist KRUNCHY LOW SUGAR vor allem für all jene VerbraucherInnen ein attraktives Produkt, die bei ihrem Müsli besonders auf wenig Zucker achten oder bisher deshalb Knuspermüsli gemieden haben. Der Hafer, in Flockenform die Krunchy-Hauptzutat, stammt dabei von den Feldern der regionalen Barnhouse Bäuerinnen und Bauern, mit denen der Knuspermüsli-Hersteller über den Getreideanbau hinaus z.B. Biodiversitäts- und Humusaufbau-Projekte durchführt. Krunchy Low Sugar ist palmölfrei und vegan.



Krunchy Low Sugar Plain Grain

Bio Hafer-Knuspermüsli, 375g, UVP 3,99 €



Krunchy Low Sugar Very Berry

Bio Hafer-Knuspermüsli mit Himbeeren, Heidelbeeren und gemahlener Tonkabohne, 375g, UVP 4,49 €



Krunchy Low Sugar Crazy Nuts

Bio Hafer-Knuspermüsli mit gerösteten Haselnüssen und Cashews sowie Kokoschips, 375g, UVP 4,49 €

