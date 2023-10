Stefan Mooser bereichert als Geschäftsführer Operations die BALLISTOL Führungsetage

Neue Herausforderung bei BALLISTOL - Mitarbeiter und Qualität im Fokus

BALLISTOL, Traditionshersteller des unvergleichlichen Ballistol Universalöls mit Sitz in Niederbayern, freut sich, seit 01.08.2023 Stefan Mooser als neuen Geschäftsführer Operations willkommen zu heißen. Mit über 20 Jahren Erfahrung bei dem internatio­nalen Automobilzulieferer Dräxlmaier, zuletzt verantwortlich für den Geschäftsbereich Components, bringt der 46-Jährige wertvolle Industrieerfahrung und internationales Know-how mit. Während seiner langjährigen Laufbahn hatte Mooser stets eine besonders kundenorientierte Verantwortung inne. Dank seines tiefen Verständnisses für Markt- und Kundenbedürfnisse konnte er innovative Lösungen entwickeln und die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens mitgestalten.



Eine neue Herausforderung bei BALLISTOL - Mitarbeiter und Qualität im Fokus



Stefan Mooser ist von Anfang an fasziniert von BALLISTOL und hat klare Ziele vor Augen: Die weitere Stärkung der Marke, die permanente Erhöhung von Qualität und Effizienz, sowie die Einbindung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter stehen dabei im Mittelpunkt. Er weiß, dass neben exzellenten Produkten und Prozessen die Mitarbeiter das wichtigste Fundament eines erfolgreichen Unternehmens sind. „Ich identifiziere mich zu hundert Prozent mit der Marke und den Werten von BALLISTOL und freue mich, zusammen mit den Kollegen den erfolgreichen Weg weiter voran­zubringen.“



Die Ernennung von Stefan Mooser zum Geschäftsführer Operations ist ein zukunfts­weisender Schritt für BALLISTOL. Mit seiner langjährigen Erfahrung im internationalen Umfeld hat er das Potenzial - gemeinsam mit den Geschäftsführern Andreas und Dr. Christian Zettler - das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. BALLISTOL kann sich somit auch zukünftig auf eine spannende Entwicklung freuen.