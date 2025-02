Staatsminister Hubert Aiwanger zu Besuch bei der BALLISTOL GmbH

Staatsminister Hubert Aiwanger besuchte in Begleitung von Bürgermeister Lorenz Fuchs (Schalkham) und Bürgermeister Jens Herrnreiter (Aham) am vergangenen Freitag die BALLISTOL GmbH, um sich über die Produktpalette des Unternehmens zu informieren und aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen zu erörtern.



Empfangen wurde Aiwanger von den Geschäftsführern Dr. Christian Zettler und Stefan Mooser. Der Minister, der das Ballistol Universalöl seit seiner Kindheit kennt, zeigte sich von der breiten Produktpalette, die von diversen Schmierprodukten und Pflegeölen über Reinigungsmittel bis hin zu Schutz- und Sicherheitsprodukten reicht, beeindruckt. Während seines Rundgangs durch das Unternehmen erfuhr Aiwanger nicht nur mehr über Herkunft und Einsatzmöglichkeiten des Universalöls, sondern auch über aktuelle Entwicklungen bei BALLISTOL. Geschäftsführer Mooser thematisierte die Herausforderungen, die sich aus dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ergeben. Dr. Zettler bestätigte, dass die globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch Auswirkungen auf BALLISTOL haben. „Wir müssen flexibel bleiben und unsere Strategien anpassen, um auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich zu sein“, so Zettler.



Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt war der Bürokratieaufwand, der Unternehmen oft als Hemmnis bei der Umsetzung ihrer Projekte gegenübersteht. Aiwanger betonte die Notwendigkeit, bürokratische Hürden abzubauen, um die Wettbewerbsfähigkeit bayerischer Unternehmen zu fördern und Freiräume für innovative Lösungen zu schaffen.



Besonders am Herzen lag dem Minister auch der Austausch über aktuelle Bauvorhaben und Baufortschritte bei BALLISTOL. Hier ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, nicht nur die Kapazitäten zu erweitern, sondern auch neue Arbeitsplätze zu schaffen und das Unternehmen weiter in der Region zu verankern. So sind die aktuellen Investitionen am Standort Aham ein Treuebekenntnis von BALLISTOL in die niederbayerische Heimat und den Wirtschaftsstandort Bayern.



„Der Besuch bei BALLISTOL ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Tradition und Innovation Hand in Hand gehen. Es ist großartig zu sehen, wie ein Unternehmen mit einer so langen Geschichte nicht nur hochwertige Produkte entwickelt, sondern auch aktiv an der Zukunft der Region mitarbeitet“, sagte Aiwanger.



Zusammenfassend unterstreicht der Besuch von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei BALLISTOL die wesentliche Bedeutung der Kooperation zwischen Politik und Wirtschaft in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten. Der Dialog über Tradition, Innovation und die damit verbundenen Herausforderungen ist entscheidend, um zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit in Bayern weiter zu fördern. In Anbetracht der aktuellen globalen Rahmenbedingungen ist es wichtiger denn je, bürokratische Hürden abzubauen und Raum für kreative Ansätze zu schaffen, die sowohl der lokalen Wirtschaft als auch den Arbeitsplätzen in der Region zugutekommen. BALLISTOL steht hierbei exemplarisch für ein Unternehmen, das mit Weitblick und Engagement an seiner zukünftigen Entwicklung arbeitet. Der Austausch zwischen den Akteuren wird auch in Zukunft eine Schlüsselrolle in der Stärkung der bayerischen Wirtschaft spielen.

