Mücken & Co. ade – so kommen Kinder stichfrei durch den Sommer

Wenn sich Kinder nach dem ausgiebigen Spielen im Park oder einem Tagesausflug am See auffällig kratzen, heißt es für Eltern: ein Mittel zur Stichbehandlung zu suchen. Zwar können Eiswürfel und Zitronenscheiben den Juckreiz vorübergehend lindern, doch einmal aufgekratzt, können Mückenstiche zu bakteriellen Entzündungen führen. Deshalb empfiehlt es sich, rechtzeitig einen Rundumschutz aufzutragen, damit die lästigen Mücken erst gar nicht zustechen können. Gleiches gilt für Zecken.Das speziell für Babys ab zwei Monaten entwickelte Stichfrei Kids schafft Abhilfe gegen lästige und mitunter gefährliche Stiche und Bisse. Die hautverträgliche Lotion zieht schnell ein und schützt bis zu vier Stunden zuverlässig vor Mücken, Zecken und Stechfliegen – und kommt dabei ohne Zusatzstoffe aus. In herkömmlichen Insektenschutzmitteln sind oft Alkohol und ätherische Öle erhalten, die bei Kindern Brennen auslösen können. Stichfrei Kids überzeugt neben der dermatologisch mit „Sehr Gut“ bestätigten Verträglichkeit zusätzlich mit einem angenehmen Pfirsich-Duft. Es wirkt mit einem unbedenklichen Repellent. Dies ist ein Wirkstoff, der von Mücken und Zecken über den Geruchssinn wahrgenommen wird und diesen abschreckt, aber nicht tötet.Stichfrei Kids, Stichfrei Sensitiv und Stichfrei sind im gut sortierten Fach- und Einzelhandel, in Apotheken sowie online erhältlich. Die UVP ist jeweils: