Last Minute-Ideen zu Weihnachten

Wellness-Set klein: je 1 x Granatapfel, 10 ml, Sanddorn Vital, 10 ml, Tropical Dream, 10 ml und Romantic Rose, 10 ml; 11,95 Euro

Wellness-Set groß: je 1 x Granatapfel, 100 ml, Sanddorn Vital, 100 ml, Tropical Dream, 10 ml und Romantic Rose, 10 ml; 32,06 Euro

Einzelflaschen zu 10 ml (jede Sorte 2,99 Euro) und 100 ml (jede Sorte 13,04 Euro)

In der schönsten Zeit des Jahres sollen die Menschen zur Ruhe kommen und sich auf die wahren Werte im Leben besinnen. Am besten gelingt das bei einer wohltuenden Massage mit den. Die Körperöle als Geschenk, in Verbindung mit einem Massagegutschein, verwandeln die eigenen vier Wände im Handumdrehen in ein hochwertiges Home-SPA.Mit den Öl-Varianten Sanddorn Vital, Romantic Rose, Tropical Dream und Granatapfel ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Öle enthalten kostbare Inhaltsstoffe aus der Natur wie Traubenkern-, Reis- und Jojobaöl sowie echte ätherische Öle. Die aromatischen Düfte der Öle wirken wohltuend auf Körper und Seele und pflegen die Haut.wird zum Beautyliebling. Beanspruchte Winterhaut benötigt regelmäßig ein Peeling. Besonders Hände, Knie und Ellenbogen sind oft rau und spröde. Und jetzt ein persönlicher Geheimtipp: Ein Peeling für die beanspruchten Hautstellen lässt sich ganz einfach selbst herstellen: zwei Esslöffel Neo-Ballistol Hausmittel mit einem Esslöffel Zucker verrühren, in kreisenden Bewegungen auf die Haut auftragen und mit lauwarmem Wasser abspülen – fertig! Ein- bis zweimal in der Woche angewendet, wird die Haut wieder schön rosig und geschmeidig. Frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen ist das Pflegeöl auch für empfindliche Haut geeignet und bei dermatologischen Tests mit „sehr gut" bewertet worden.Extra Geschenk-Tipp: Neo-Ballistol Hausmittel hübsch verpacken und ein Tütchen Zucker mit der persönlichen Peeling-Anleitung auf Papier an die Flasche binden. Einzigartig und für SIE mit Sicherheit überraschend.eignet sich auch ideal für die Bedürfnisse des Mannes. Ob Dreitage-, Voll- oder Schnurrbart: Die Zeiten, in denen Gesichtsbehaarung beim Mann verpönt und glattrasiert zu sein zum guten Ton gehörte, sind vorbei. Mann trägt Bart.Letztendlich vereint der Bart zwei Dinge, die für ein gepflegtes Erscheinungsbild unerlässlich sind: Reinigung und Pflege. Damit der Bart in Form bleibt, geschmeidig glänzt und schön weich ist, sollte er zusätzlich regelmäßig geölt werden. Als Bartöl eignet sich Neo-Ballistol Hausmittel hervorragend.Ist der Mann Hobbygärtner, Oldtimerliebhaber oder passionierter Gitarrenspieler?ist als Geschenkidee mindestens so vielseitig wie die Hobbies der Männer. Das Öl pflegt (z. B. Gartenmöbel aus Holz oder das Lieblingsschneidebrett des Hobby-Kochs), konserviert, macht geschmeidig (z. B. das Leder des alten Mercedes), neutralisiert (z. B. Konzertgitarren). Zur Neutralisierung kann eine leicht alkalische Lösung verwendet werden. Ballistol Universalöl hat aufgrund seiner leicht basischen Zusammensetzung die Eigenschaft, den chemischen Vorgang des Rostens durch sauren Handschweiß zu verhindern. Gleichzeitig pflegt und schützt es die Gitarrensaiten.Und selbst ganz filigrane, versteckte Teile, wie z. B. in der geliebten Lok der Modelleisenbahn, kann Mann jetzt mit ein paar Spritzern Ballistol Universalöl punktgenau ölen:ist der. Das Modell vereint quasi alle Funktionen in Einem: Muss eine größere Fläche besprüht werden, ist der flexible Sprühschlauch herunterzuklappen und der bekannte, feine Sprühnebel lässt sich anwenden. Schwierig zu erreichende Stelle mit feiner Dosierung zu ölen, wird erleichtert, indem Sie den VarioFlex beliebig verbiegen und einstellen. Zudem ist der flexible Sprühkopf besonders nachhaltig: Er lässt sich auf allen Ballistol-Spraydosen verwenden!sind über den gut sortierten Einzel- und Fachhandel, in Apotheken oder im Internet zu beziehen. Die Öle sind als Geschenk-Set in zwei Ausführungen sowie einzeln erhältlich:ist im gut sortierten Fach- und Einzelhandel, in Apotheken und online in verschiedenen Größen erhältlich. Der empfohlene Endverbraucherpreis der 100 ml-Flasche ist 7,26 Euro.mit VarioFlex-Sprühkopf ist im gut sortierten Fachhandel als 350 ml-Spraydose (12,95 Euro) sowie online zu erwerben. Das Ballistol Universalöl zusätzlich in Apotheken. Der empfohlene Endverbraucherpreis des gängigen 200 ml-Sprays liegt bei 7,47 Euro. Das Produkt ist aber in auch weiteren Größen sowie als flüssiges Öl erhältlich.